Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
28 февраля 2026, 08:18 | Обновлено 28 февраля 2026, 08:26
Лучший бомбардир УПЛ ждет вызова в сборную Украины

Егор Твердохлеб хочет увидеть свою фамилию в расширенном списке

Лучший бомбардир УПЛ ждет вызова в сборную Украины
ФК ЛНЗ. Егор Твердохлеб

Украинский полузащитник Егор Твердохлеб рассказал, почему решил перебраться в расположение черкасского ЛНЗ, заговорив о национальной сборной Украины.

- Имея приглашение от клубов из Европы, какие факторы ты учитывал, приняв предложение ЛНЗ?

– Я хочу помочь ЛНЗ достичь поставленных целей. Мои амбиции и вектор развития клуба полностью совпадают. Если я смогу проявить себя с лучшей стороны в Черкассах, то хорошие предложения из Европы точно будут.

– Оставаясь дома, больше шансов быть замеченным тренерским штабом сборной Украины?

– Что касается сборной, решение принимаю не я. Делаю все от себя зависящее, чтобы однажды увидеть свою фамилию в расширенном списке, – сказал Егор.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги ЛНЗ находится на 2 строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 38 зачетных пунктов после 17 сыгранных матчей.

Егор Твердохлеб ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу сборная Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
