Экс-защитник сборной Украины дал прогноз на матч ЛНЗ – Полесье

Бывший игрок национальной сборной Украины Сергей Дирявка в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями о рестарте чемпионата УПЛ, сделал прогноз на центральный матч 18 тура в элитном дивизионе.

«Чуда не произошло. После возобновления чемпионата стали свидетелями весеннего футбола. Следует отметить, что почти все отечественные команды готовились в теплых краях и по возвращении домой им еще потребовалось время на адаптацию к погодным условиям, проблемным газонам.

Конечно, на уровень игры влияло и то, что футболисты находились не в оптимальных физических кондициях, не хватало сыгранности.

Кого можно выделить? Не буду оригиналом, когда скажу, что легионера «Шахтера» Траоре. Его возвращение в поединке с «Карпатами» было своевременным, именно такого мощного финишера не хватало «горнякам», который грамотно действовал позиционно и был нацелен на ворота.

Это был бенефис Траоре, который вышел на замену и успел оформить хет-трик, теперь очень интересно, как он проявит себя в следующих турах.

Также запомнился «Колос» своей организацией игры. Считаю, что клуб из Ковалевки заслуживал лучшую судьбу в противостоянии с «Полесьем».

Разочаровали, прежде всего, «Карпаты», удивившие своей беспомощностью в матче с «Шахтером». Непонятна и стратегия «зелено-белых». Они декларируют создание во Львове боеспособной команды и распродают своих ведущих игроков, усиливая конкурентов.

Что касается скандала в Александрии, то здесь вина «Александрии» очевидна и ей не избежать технического поражения в поединке с «Оболонью». Иначе, зачем тогда принимать регламент?

В 18 туре центральным будет матч в Черкассах, где ЛНЗ будет принимать «Полесье». Сильнейшего будут определять тренерские команды, которые придерживаются разных концепций.

ЛНЗ нужно пространство, они делают ставку на контрвыпады. «Волки» больше рассчитывают на дивиденды при позиционном наступлении.

Думаю, что много голов не следует ожидать. Большую роль может сыграть индивидуальное мастерство участников в конкретных эпизодах, а также справятся ли со своими обязанностями вратари.

Нынешний тур обещает быть очень интересным. Ведь в нескольких парах встречаются соседи в таблице. Именно в таких случаях говорят, что на кону – шесть очков», – рассказал Дирявка.