28 февраля на «Эстадио де Вальекас» пройдет матч 26-го тура Примеры Испании, в котором «Райо Вальекано» встретится с «Атлетиком». Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

«Райо Вальекано»



Команда всегда считалась не более чем середняком в Примере. Но иногда, особенно в последнее время, были довольно яркие отрезки. Вот и в прошлом сезоне получилось подняться аж на восьмое место. Оно на этот раз стало пропуском в Лигу конференций. Там испанцы начинали с летней квалификации, а скоро готовятся начинать плей-офф.

Но при этом дополнительная нагрузка, как часто бывает, негативно сказалась на результатах на внутренней арене. Тем более что проблемы с инфраструктурой не делись никуда, наоборот, привели ко срыву поединка. Впрочем, после четырех поражений вдруг разгромили 3-0 «Атлетико» и взяли ничью с «Бетисом».

«Атлетик»



Клуб после воссоединения с Вальверде показывал яркие результаты. После победы в 2024-м году в кубке Испании он остановился в шаге от финала Лиги Европы прошлым летом, и параллельно стал четвертым на внутренней арене. Такой результат даже отправил басков в Лигу чемпионов, но там они, много проигрывая, не вышли в плей-офф. Кроме того, был разгром в Суперкубке от первого же соперника, «Барселоны». Да и в Копе дель Рей первый, домашний полуфинал уступили «Реалу Сосьедад» – 0-1.

«Добить» сезон команда из Бильбао до сих пор рискует в Ла Лиге. Там после удачного старта было очень много осечек и неудач. В итоге уже понятно, что место в квартете лучших не сохранить. Но еще можно остаться в зоне еврокубков. Выиграв все три крайних поединка, как раз получилось практически туда вернуться – с 34 очками на данный момент занимают восьмое место.

Статистика личных встреч

В восьми крайних поединках только однажды, в 2023-м году, столичный клуб взял хотя бы ничью (и то 0-0), проиграв остальные поединки на этом отрезке.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в хозяев арены. Но гости набрали форму – уж не проиграть они в Мадриде в этом матче способны (коэффициент по линии БК betking – 1,60).