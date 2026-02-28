Франция28 февраля 2026, 11:27 |
ВИДЕО. Фонсека рассказал, сыграет ли Яремчук в суперматче против Марселя
28 февраля 2026, 11:27 |
Наставник «Лиона» Паулу Фонсека поделился ожиданиями от матча чемпионата Франции «Марсель» – «Лион», а также оценил перспективы форварда национальной сборной Украины Романа Яремчука.
Матч 24-го тура Лиги 1 между «Марселем» и «Лионом» состоится 1 марта в 21:45 по киевскому времени. Встреча пройдет в Марселе на стадионе «Велодром».
Ранее обозреватель Sport.ua Алексей Сливченко оценил привязанность Паулу Фонсеки к Украине.
