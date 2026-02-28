Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
Новичок клуба Первой лиги не сыграет в четвертьфинале Кубка Украины

Феникс-Мариуполь завершает очередной этап подготовки ко второй части сезона

Новичок клуба Первой лиги не сыграет в четвертьфинале Кубка Украины
Ростислав Русин

Как стало известно Sport.ua, 28 февраля на закарпатском сборе футболисты «Феникса-Мариуполя» проведут спарринг со второлиговым «Колосом-2» и вернутся домой.

По имеющейся информации, «Феникс-Мариуполь» подписал контракт с опытным полузащитником Павлом Ориховским, который ранее успешно выступал за элитный «Колос».

А вот еще один «зимний» новичок, Ростислав Русин, травмировал мышцу и надолго выбыл из строя.

17 марта подопечные Максима Фещука сыграют в кубковом четвертьфинале с «Черниговом».

Ранее были определены даты и время матчей 1/4 финала Кубка Украины.

