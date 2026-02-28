Новичок клуба Первой лиги не сыграет в четвертьфинале Кубка Украины
Феникс-Мариуполь завершает очередной этап подготовки ко второй части сезона
Как стало известно Sport.ua, 28 февраля на закарпатском сборе футболисты «Феникса-Мариуполя» проведут спарринг со второлиговым «Колосом-2» и вернутся домой.
По имеющейся информации, «Феникс-Мариуполь» подписал контракт с опытным полузащитником Павлом Ориховским, который ранее успешно выступал за элитный «Колос».
А вот еще один «зимний» новичок, Ростислав Русин, травмировал мышцу и надолго выбыл из строя.
17 марта подопечные Максима Фещука сыграют в кубковом четвертьфинале с «Черниговом».
Ранее были определены даты и время матчей 1/4 финала Кубка Украины.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Матчи 28-го тура Английской Премьер-лиги пройдут с 27 февраля по 1 марта
Иногда для того, чтобы подписать известного футболиста вовсе не нужны агенты с их комиссионными