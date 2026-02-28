Защитник Вереса пояснил поражение от Шахтера: «Настроение негативное»
Роман Гончаренко поделился эмоциями после минимального поражения «волков»
Защитник ровенского Вереса Роман Гончаренко поделился эмоциями после минимального поражения «волков» в матче 18 тура УПЛ против донецкого Шахтера.
– Настроение негативное, ведь проигрывать всегда обидно. И неважно, с кем ты играешь: Шахтер, ЛНЗ или Полесье. Поражение – это всегда ноль очков. О том, какой была игра, никто не вспомнит.
– Ключевой эпизод случился в концовке встречи. Вы были одним из игроков, которые пытались сыграть в мяч.
– Это рабочий момент. Вратарь пошел на выход, не сыграл в мяч. Валентин [Горох] нас много выручал. Думаю, никто не может упрекать его. Это не его заблуждение. Виновата вся команда.
– Можно ли сказать, что Виталий Бойко и вы помешали Гороху сыграть в этот мяч?
– Мне затрудняюсь ответить. Надо подробно анализировать этот угловой. Мяч полетел на ближнюю стойку… В любом случае Шахтер воспользовался своим стандартом, – сказал Гончаренко.
