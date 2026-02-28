Коуч ЛНЗ: «Я говорил, у него есть перспектива играть за сборную Украины»
Виталий Пономарев расхвалил форварда житомирского Полесья Игоря Краснопира
Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев расхвалил форварда житомирского Полесья Игоря Краснопира, с которым работал в ФК Рух.
«Он является одним из лучших центральных нападающих в чемпионате Украины. Когда я работал в «Рухе», я говорил, что у него есть перспектива играть за национальную сборную Украины. Я думаю, что так и будет.
К нему, как и ко всей команде «Полесье», нужно готовиться очень тщательно, потому что он индивидуально очень сильный футболист», – сказал Пономарев.
Матч ЛНЗ – Полесье состоится в субботу, 28 февраля. Стартовый свисток раздастся в 13:00 по киевскому времени.
