Украина. Премьер лига
28 февраля 2026, 09:06
Коуч ЛНЗ: «Я говорил, у него есть перспектива играть за сборную Украины»

Виталий Пономарев расхвалил форварда житомирского Полесья Игоря Краснопира

Коуч ЛНЗ: «Я говорил, у него есть перспектива играть за сборную Украины»
ФК ЛНЗ. Виталий Пономарев

Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев расхвалил форварда житомирского Полесья Игоря Краснопира, с которым работал в ФК Рух.

«Он является одним из лучших центральных нападающих в чемпионате Украины. Когда я работал в «Рухе», я говорил, что у него есть перспектива играть за национальную сборную Украины. Я думаю, что так и будет.

К нему, как и ко всей команде «Полесье», нужно готовиться очень тщательно, потому что он индивидуально очень сильный футболист», – сказал Пономарев.

Матч ЛНЗ – Полесье состоится в субботу, 28 февраля. Стартовый свисток раздастся в 13:00 по киевскому времени.

Олег Вахоцкий
