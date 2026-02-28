Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
28 февраля 2026, 08:54
6

Кобин назвал фаворита матча ЛНЗ – Полесье: «Они потеряли лидера»

Специалист отдал незначительное предпочтение подопечным Руслана Ротаня

6 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Кобин

Бывший защитник национальной сборной Украины Василий Кобин высказался о центральном матче 18-го тура УПЛ. Кобин предпочел Полесье.

– ЛНЗ – Полесье. Безусловно, центральный матч 18-го тура УПЛ. Что станет ключевым в этой игре? Кто, по-вашему, фаворит в этой игре?

- Мое мнение, если учесть турнирную таблицу, качество игроков и задачи, которые декларировали команды перед стартом сезона... Конечно, на бумаге фаворитом выглядит Полесье. Мы видим нынешние результаты ЛНЗ и Полесья и можем прийти к выводу, что команды где-то одного уровня.

Полесье демонстрирует свой стиль игры, а в ЛНЗ есть свой стиль и свои идеи, которые они пытаются навязать. Очень сложно сказать, кто в этой дуэли победит. Игра точно не будет простой и боевой.

ЛНЗ потерял Яшари – это ключевой игрок команды, но игра состоится в Черкассах. Все же, отдам небольшое преимущество Полесью, – сказал Кобин.

Матч ЛНЗ – Полесье состоится в субботу, 28 февраля. Стартовый свисток раздастся в 13:00 по киевскому времени.

Singularis
У ЛНЗ именно дома 2 поразки от лохов)
Перець
Фізкультурник краще тренуй свою команду 
Main
У них появился новый лидер , Асинор
