Василий КОБИН: «Думаю, Шахтер своего не упустит, а Динамо...»

Украинский футбол вернулся! Уже скоро стартует 18 тур Украинской Премьер-лиги, где нас ждут сразу несколько интересных матчей.

Украинский специалист Василий Кобин, эксклюзивно для Sport.ua, поделился ожиданиями от предстоящих матчей. Специалист предсказывает интересный матч между ЛНЗ и Полесьем и считает, что у Шахтера могут возникнуть проблемы с Вересом.

Динамо – Эпицентр. «Динамо точно не будет легко»

– Динамо – Эпицентр. «Бело-синие» тяжело вошли во вторую часть сезона, но обыграли Рух. Эпицентр уступил ЛНЗ. Смогут ли подопечные Сергея Нагорняка создать сенсацию?

– В настоящее время большую роль в построении игры играет качество газона. На сборах команды тренировали разные стили игры, но сейчас все-таки газон не дает делать определенные вещи.

Нужно понимать, что Динамо – это Динамо, а Эпицентр – это Эпицентр. Каждая из команд будет решать свои задачи. Я считаю, что этот матч будет результативным. То, что мы увидели в последних турах УПЛ... Динамо точно не будет легко с Эпицентром.

Шахтер – Верес: «Думаю, Шахтер свое не упустит»

– Шахтер – Верес. «Горняки» убедительно обыграли Карпаты в прошлом туре, Верес в результативном матче обыграл Полтаву. Каким будет ваш прогноз на этот матч? Могут ли возникнуть проблемы у ребят Турана?

– Здесь нужно понимать, что Верес несколько обновил состав. Но ту игру, которую показал Шахтер против львовских Карпат, нельзя назвать убедительной. У «львов» изменился состав, пришел новый тренер.

Шахтер одержал комфортную победу над Карпатами, если посмотреть на счет игры, но Верес – совсем другая команда. У Вереса и у Шахтера достаточно разные стили игры, но здесь нужно понимать индивидуальную силу игроков Шахтера – они в лучшей форме.

Мы видели, что против СК Полтава ровенский клуб очень тяжело входил в матч. Мы же видели тот первый тайм. Если подопечные Олега Шандрука так войдут в игру против Шахтера – у них не будет никаких шансов. Но победа над Полтавой может придать Вересу уверенности. Возможно, в какой-то степени, они могут рассчитывать на положительный результат.

Все же, думаю, Шахтер свое не упустит. Есть конкретная задача – чемпионство. Думаю, что Шахтер такие игры будет пытаться уверенно «закрывать».

ЛНЗ – Полесье: «Отдам небольшое преимущество Полесью»

– ЛНЗ – Полесье. Безусловно, центральный матч 18 тура УПЛ. Что станет ключевым в этой игре? Кто, по вашему мнению, фаворит в этой игре?

– Мое мнение, если принять во внимание турнирную таблицу, качество игроков и задачи, которые декларировали команды перед стартом сезона... Конечно, на бумаге фаворитом выглядит Полесье. Мы видим нынешние результаты ЛНЗ и Полесья и можем прийти к выводу, что команды где-то одного уровня.

Полесье демонстрирует свой стиль игры, а у ЛНЗ есть свой стиль и свои идеи, которые они тоже пытаются навязать. Очень трудно сказать, кто в этой дуэли победит. Игра точно не будет простой и боевой.

ЛНЗ потерял Яшари – это ключевой игрок команды, но игра состоится в Черкассах. Все же, отдам небольшое преимущество Полесью.

Металлист 1925 - Александрия: «Мы не знаем качество тех игроков, которые пришли в Александрию»

– Металлист 1925 - Александрия. Подопечные Бартуловича достаточно хорошо провели трансферное окно, усилив состав, но не смогли обыграть Кривбасс. Матч Александрии вообще не состоялся из-за проблем с газоном. Кто фаворит в этой игре? Что поможет подопечным Нестеренка рассчитывать на успех в игре с Металлистом 1925?

– В данный момент, значительно лучшая ситуация сейчас у Металлиста 1925. У них есть, где тренироваться, они провели официальный матч. Да, поле было недостаточно качественным для того футбола, который хочет видеть Бартулович. Поле мешало. Игра с Кривбассом была без острых моментов.

Александрия вообще не сыграла официальный матч из-за плохого качества газона. Наверное, фаворитом этого матча будет Металлист 1925. У этой команды есть определенные задачи.

Александрии, конечно же, стоит набирать очки. С каждым туром все меньше очков будет разыгрываться. Если они хотят, чтобы команда осталась в УПЛ, нужно набирать зачетные пункты. Мы не знаем качество тех игроков, которые пришли в Александрию, мы их не видели. Очень трудно сейчас прогнозировать, как они сыграют.

Думаю, Металлист 1925, все же, своего не упустит. Команда Младена Бартуловича, по моему мнению, сможет взять три зачетных балла в этом матче.

Кривбасс – Заря: «Твердохлеб и Микитишин – лидеры команды, но они ушли»

– Кривбасс – Заря. Если смотреть на афишу, кажется, что сыграют равные команды. Каким будет ваш прогноз на эту игру, что может стать ключевым фактором поединка?

– Да, вы действительно правильно заметили. Эти команды действительно одного уровня. Заря достаточно качественно вошла в чемпионат – они уверенно контролировали игру, но... Качество игроков Зари и их опыт – это преимущество в игре с Кривбассом.

Кривбасс дома играет достаточно мощно и качественно. Они снова омолодили состав. Твердохлеб и Микитишин – лидеры команды, но они ушли. Пришли качественные игроки, которые хорошо могут их заменить и показать свой максимум. Игра Зари и Кривбасса достаточно непредсказуема. Думаю, будет результативная ничья.

Оболонь – Рух: «Будет много борьбы»

– Оболонь – Рух. Пожалуй, матч за «шесть очков». Поможет ли «пивоварам» в этом матче фактор домашнего поля? Как, по вашему мнению, завершится матч?

– Будет много борьбы. Я не думаю, что качество газона на Оболонь-Арене будет высоким. Стили игры, которые команды показывали в первой части сезона, достаточно боевые. Эти команды не хотят уступать в борьбе – это правильно.

Рух сыграл достаточно неплохую игру с Динамо в плане работы в обороне, но Оболонь этот матч сыграет на домашней арене. Преимущество «своего поля», действительно, может сыграть важную роль. Думаю, в этом матче будет ничья.

Карпаты - Колос: «На игроков Карпат будет оказываться давление»

– Карпаты - Колос. Довольно интересная игра равных команд. Кто фаворит этой игры? Смогут ли «львы» порадовать родных болельщиков после разгрома от Шахтера?

– Конечно, Карпатам нужна только победа. На своем поле они точно захотят победить, но футбол, который игроки Колоса показали против Полесья... Это качественная и опытная команда. Я отдам небольшое преимущество именно Колосу.

Конечно, на игроков Карпат будет оказываться давление. После поражения от Шахтера болельщики ждут от львовского клуба только побед, но Колос показал достаточно качественную игру против Полесья. Они были достаточно агрессивны и создавали свои моменты.

Полтава – Кудровка: «Подопечные Василия Баранова выглядят фаворитом»

– Полтава – Кудровка. Матч аутсайдеров УПЛ. Каждой из этих команд необходимы турнирные баллы. Сможет ли Полтава зацепиться за очки в этом матче?

– Здесь нужно понимать, где состоится игра. Полтава имела бы небольшое преимущество, если бы принимала соперника на домашнем поле, но…Кудровка, лично для меня, выглядит фаворитом.

Команда Василия Баранова спаслась в матче с Зарей, отыграв два мяча. В психологическом плане они будут гораздо лучше себя чувствовать, чем выигрывавшая 2:0 Полтава, но проигравшая Вересу. Если Полтава не возьмет 3 очка с Кудровкой – шансов спастись будет очень мало, – сказал Кобин.