Ангелина Калинина – Вероника Эрьявец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 125 в Анталье
28 февраля украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 202) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Анталье, Турция.
В полуфинале украинка сыграет против представительницы Словении Вероники Эрьявец (WTA 108). Поединок начнется ориентировочно в 12:00 по Киеву.
Это будет первое очное противостояние соперниц.
Победительница поединка в финале встретится либо с Майяр Шериф, либо с Моюкой Утидзимой.
