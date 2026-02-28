Ангелина Калинина – Вероника Эрьявец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

28 февраля украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 202) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Анталье, Турция.

В полуфинале украинка сыграет против представительницы Словении Вероники Эрьявец (WTA 108). Поединок начнется ориентировочно в 12:00 по Киеву.

Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка в финале встретится либо с Майяр Шериф, либо с Моюкой Утидзимой.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА