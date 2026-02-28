Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ангелина Калинина – Вероника Эрьявец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
28 февраля 2026, 04:05 |
Ангелина Калинина – Вероника Эрьявец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 125 в Анталье

Ангелина Калинина – Вероника Эрьявец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

28 февраля украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 202) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Анталье, Турция.

В полуфинале украинка сыграет против представительницы Словении Вероники Эрьявец (WTA 108). Поединок начнется ориентировочно в 12:00 по Киеву.

Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка в финале встретится либо с Майяр Шериф, либо с Моюкой Утидзимой.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Вероника Эрьявец Ангелина Калинина смотреть онлайн WTA Анталья
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
