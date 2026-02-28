Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
28 февраля 2026, 02:10
ВИДЕО. Поступок Неймара шокировал Винисиуса и мир футбола. Вот почему

Неймар выступил против расизма и поддержал Винисиуса

X. Неймар и Винисиус Жуниор

Бразильский форвард Неймар прокомментировал свое празднование гола в матче против «Васко да Гама». Лидер «Сантоса» признался, что его танец был посвящен соотечественнику Винисиусу Жуниору.

По словам Неймара, он решил поддержать звезду «Реала», который ранее сталкивался с расистскими оскорблениями.

«Этот танец был для Винисиуса. Когда он забил свой первый гол в Португалии и столкнулся с оскорблениями и расизмом, я сказал ему: когда ты забьешь – празднуй именно так. И если я забью, я сделаю то же самое», – заявил Неймар.

Футболист подчеркнул, что таким образом хотел выразить солидарность и поддержку партнеру по сборной Бразилии.

Болельщики активно обсуждают жест Неймара в соцсетях, называя его символичным и важным на фоне борьбы с расизмом в футболе.

Источник: beIN Sports
