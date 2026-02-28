ВИДЕО. Поступок Неймара шокировал Винисиуса и мир футбола. Вот почему
Неймар выступил против расизма и поддержал Винисиуса
Бразильский форвард Неймар прокомментировал свое празднование гола в матче против «Васко да Гама». Лидер «Сантоса» признался, что его танец был посвящен соотечественнику Винисиусу Жуниору.
По словам Неймара, он решил поддержать звезду «Реала», который ранее сталкивался с расистскими оскорблениями.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
«Этот танец был для Винисиуса. Когда он забил свой первый гол в Португалии и столкнулся с оскорблениями и расизмом, я сказал ему: когда ты забьешь – празднуй именно так. И если я забью, я сделаю то же самое», – заявил Неймар.
Футболист подчеркнул, что таким образом хотел выразить солидарность и поддержку партнеру по сборной Бразилии.
Болельщики активно обсуждают жест Неймара в соцсетях, называя его символичным и важным на фоне борьбы с расизмом в футболе.
Neymar Jr hits the Vinicius Jr celebration after scoring for Santos! 🕺🏾🇧🇷@TeamNey10 🎥 pic.twitter.com/CK2NJiXMzO— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 26, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Sport.ua подводит итоги третьей для Украины безмедальной Олимпиады
Экс-президент НОК считает, что хотят уничтожить его репутацию