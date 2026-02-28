Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
28 февраля 2026, 01:56
ФОТО. Криштиану Роналду хочет купить клуб АПЛ. Что известно?

Роналду не останавливается на приобретении 25% акций Альмерии

ФОТО. Криштиану Роналду хочет купить клуб АПЛ. Что известно?
X. Криштиану Роналду

Криштиану Роналду может расширить свою футбольную бизнес-империю. После приобретения доли в испанской «Альмерии» португалец рассматривает возможность инвестировать в клуб английской Премьер-лиги.

Об этом сообщает The Touchline. По информации источника, окружение Роналду утверждает, что он высоко мотивирован получить долю в одном из клубов АПЛ в ближайшем будущем. Его финансовые советники уже анализируют возможные варианты.

Отмечается, что, по мнению консультантов форварда, инвестиции в клубы Премьер-лиги стабильно показывают лучшую доходность, чем в любой другой лиге мира.

Ранее Роналду через компанию CR7 Sports Investments стал совладельцем «Альмерии», что стало первым шагом в его футбольной инвестиционной стратегии. Теперь легендарный нападающий, похоже, нацелен выйти на еще более прибыльный и медийный рынок – английскую Премьер-лигу.

Пока официальных заявлений от самого Роналду нет, однако его интерес к английскому футболу выглядит логичным с учетом многолетней карьеры в «Манчестер Юнайтед» и популярности в Британии.

фото бизнес lifestyle Криштиану Роналду Альмерия Аль-Наср Эр-Рияд Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Манчестер Юнайтед
Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
