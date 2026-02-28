ФОТО. Криштиану Роналду хочет купить клуб АПЛ. Что известно?
Роналду не останавливается на приобретении 25% акций Альмерии
Криштиану Роналду может расширить свою футбольную бизнес-империю. После приобретения доли в испанской «Альмерии» португалец рассматривает возможность инвестировать в клуб английской Премьер-лиги.
Об этом сообщает The Touchline. По информации источника, окружение Роналду утверждает, что он высоко мотивирован получить долю в одном из клубов АПЛ в ближайшем будущем. Его финансовые советники уже анализируют возможные варианты.
Отмечается, что, по мнению консультантов форварда, инвестиции в клубы Премьер-лиги стабильно показывают лучшую доходность, чем в любой другой лиге мира.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Ранее Роналду через компанию CR7 Sports Investments стал совладельцем «Альмерии», что стало первым шагом в его футбольной инвестиционной стратегии. Теперь легендарный нападающий, похоже, нацелен выйти на еще более прибыльный и медийный рынок – английскую Премьер-лигу.
Пока официальных заявлений от самого Роналду нет, однако его интерес к английскому футболу выглядит логичным с учетом многолетней карьеры в «Манчестер Юнайтед» и популярности в Британии.
🚨💣 𝐄𝐗𝐂𝐋𝐔𝐒𝐈𝐕𝐄: After acquiring a stake in Almería, Cristiano Ronaldo’s entourage says he is highly motivated to acquire a stake in a Premier League club in the near future, with financial advisors currently looking at possible options.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) February 26, 2026
According to his financial… pic.twitter.com/RwWa06xQQu
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Кроваво-золотые и бело-голубые расписали ничью 1:1 в матче 24-го тура Лиги 1
Подопечные Олега Шандрука не смогли отобрать очки у «горняков»