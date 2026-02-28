Ланс потерял очки в матче со Страсбургом, подарив ПСЖ шанс на отрыв

27 февраля Страсбург и Ланс сыграли вничью в 24-м туре Лиги 1 2025/26.

Поединок прошел на арене Стад де ла Меню и завершился со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 18-й минуте хозяев вперед вывел Хоакин Паничелли. На 62-й ответил Мамаду Сангаре.

Ланс, который два тура назад был лидером чемпионата, во втором матче подряд потерял очки. У кроваво-золатых 53 очка и вторая позиция, у лидера – ПСЖ – 54 балла и одна игра в запасе.

Бело-голубые с 35 пунктами располагаются на седьмой строчке.

Лига 1 2025/26. 24-й тур, 27 февраля

Страсбург – Ланс – 1:1

Голы: Паничелли, 18 – Сангаре, 62

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Таблица Лиги 1 2025/26