Ланс потерял очки в матче со Страсбургом, подарив ПСЖ шанс на отрыв
Кроваво-золотые и бело-голубые расписали ничью 1:1 в матче 24-го тура Лиги 1
27 февраля Страсбург и Ланс сыграли вничью в 24-м туре Лиги 1 2025/26.
Поединок прошел на арене Стад де ла Меню и завершился со счетом 1:1.
На 18-й минуте хозяев вперед вывел Хоакин Паничелли. На 62-й ответил Мамаду Сангаре.
Ланс, который два тура назад был лидером чемпионата, во втором матче подряд потерял очки. У кроваво-золатых 53 очка и вторая позиция, у лидера – ПСЖ – 54 балла и одна игра в запасе.
Бело-голубые с 35 пунктами располагаются на седьмой строчке.
Лига 1 2025/26. 24-й тур, 27 февраля
Страсбург – Ланс – 1:1
Голы: Паничелли, 18 – Сангаре, 62
Таблица Лиги 1 2025/26
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ПСЖ
|23
|17
|3
|3
|52 - 19
|28.02.26 22:05 Гавр - ПСЖ21.02.26 ПСЖ 3:0 Мец13.02.26 Ренн 3:1 ПСЖ08.02.26 ПСЖ 5:0 Марсель01.02.26 Страсбург 1:2 ПСЖ23.01.26 Осер 0:1 ПСЖ
|54
|2
|Ланс
|24
|17
|2
|5
|45 - 21
|08.03.26 16:00 Ланс - Мец27.02.26 Страсбург 1:1 Ланс21.02.26 Ланс 2:3 Монако14.02.26 ФК Париж 0:5 Ланс07.02.26 Ланс 3:1 Ренн30.01.26 Ланс 1:0 Гавр
|53
|3
|Лион
|23
|14
|3
|6
|37 - 23
|01.03.26 21:45 Марсель - Лион22.02.26 Страсбург 3:1 Лион15.02.26 Лион 2:0 Ницца07.02.26 Нант 0:1 Лион01.02.26 Лион 1:0 Лилль25.01.26 Мец 2:5 Лион
|45
|4
|Марсель
|23
|12
|4
|7
|48 - 31
|01.03.26 21:45 Марсель - Лион20.02.26 Брест 2:0 Марсель14.02.26 Марсель 2:2 Страсбург08.02.26 ПСЖ 5:0 Марсель31.01.26 ФК Париж 2:2 Марсель24.01.26 Марсель 3:1 Ланс
|40
|5
|Лилль
|23
|11
|4
|8
|36 - 31
|01.03.26 18:15 Лилль - Нант22.02.26 Анже 0:1 Лилль14.02.26 Лилль 1:1 Брест06.02.26 Мец 0:0 Лилль01.02.26 Лион 1:0 Лилль25.01.26 Лилль 1:4 Страсбург
|37
|6
|Ренн
|23
|10
|7
|6
|37 - 35
|28.02.26 18:00 Ренн - Тулуза22.02.26 Осер 0:3 Ренн13.02.26 Ренн 3:1 ПСЖ07.02.26 Ланс 3:1 Ренн31.01.26 Монако 4:0 Ренн24.01.26 Ренн 0:2 Лорьян
|37
|7
|Страсбург
|24
|10
|5
|9
|40 - 31
|07.03.26 20:00 Осер - Страсбург27.02.26 Страсбург 1:1 Ланс22.02.26 Страсбург 3:1 Лион14.02.26 Марсель 2:2 Страсбург08.02.26 Гавр 2:1 Страсбург01.02.26 Страсбург 1:2 ПСЖ
|35
|8
|Монако
|23
|10
|4
|9
|38 - 36
|28.02.26 20:00 Монако - Анже21.02.26 Ланс 2:3 Монако13.02.26 Монако 3:1 Нант08.02.26 Ницца 0:0 Монако31.01.26 Монако 4:0 Ренн24.01.26 Гавр 0:0 Монако
|34
|9
|Лорьян
|23
|8
|8
|7
|32 - 36
|01.03.26 18:15 Лорьян - Осер22.02.26 Ницца 3:3 Лорьян15.02.26 Лорьян 2:0 Анже07.02.26 Брест 2:0 Лорьян31.01.26 Лорьян 2:1 Нант24.01.26 Ренн 0:2 Лорьян
|32
|10
|Тулуза
|23
|8
|7
|8
|33 - 27
|28.02.26 18:00 Ренн - Тулуза21.02.26 Тулуза 1:1 ФК Париж15.02.26 Гавр 2:1 Тулуза08.02.26 Анже 1:0 Тулуза01.02.26 Тулуза 0:0 Осер25.01.26 Брест 0:2 Тулуза
|31
|11
|Брест
|23
|8
|6
|9
|31 - 34
|01.03.26 18:15 Мец - Брест20.02.26 Брест 2:0 Марсель14.02.26 Лилль 1:1 Брест07.02.26 Брест 2:0 Лорьян01.02.26 Ницца 2:2 Брест25.01.26 Брест 0:2 Тулуза
|30
|12
|Анже
|23
|8
|5
|10
|22 - 28
|28.02.26 20:00 Монако - Анже22.02.26 Анже 0:1 Лилль15.02.26 Лорьян 2:0 Анже08.02.26 Анже 1:0 Тулуза01.02.26 Анже 1:0 Мец25.01.26 ФК Париж 0:0 Анже
|29
|13
|Гавр
|23
|6
|8
|9
|20 - 29
|28.02.26 22:05 Гавр - ПСЖ22.02.26 Нант 2:0 Гавр15.02.26 Гавр 2:1 Тулуза08.02.26 Гавр 2:1 Страсбург30.01.26 Ланс 1:0 Гавр24.01.26 Гавр 0:0 Монако
|26
|14
|Ницца
|23
|6
|6
|11
|30 - 43
|01.03.26 16:00 ФК Париж - Ницца22.02.26 Ницца 3:3 Лорьян15.02.26 Лион 2:0 Ницца08.02.26 Ницца 0:0 Монако01.02.26 Ницца 2:2 Брест25.01.26 Нант 1:4 Ницца
|24
|15
|ФК Париж
|23
|5
|8
|10
|27 - 40
|01.03.26 16:00 ФК Париж - Ницца21.02.26 Тулуза 1:1 ФК Париж14.02.26 ФК Париж 0:5 Ланс08.02.26 Осер 0:0 ФК Париж31.01.26 ФК Париж 2:2 Марсель25.01.26 ФК Париж 0:0 Анже
|23
|16
|Осер
|23
|4
|5
|14
|17 - 33
|01.03.26 18:15 Лорьян - Осер22.02.26 Осер 0:3 Ренн15.02.26 Мец 1:3 Осер08.02.26 Осер 0:0 ФК Париж01.02.26 Тулуза 0:0 Осер23.01.26 Осер 0:1 ПСЖ
|17
|17
|Нант
|23
|4
|5
|14
|22 - 40
|01.03.26 18:15 Лилль - Нант22.02.26 Нант 2:0 Гавр13.02.26 Монако 3:1 Нант07.02.26 Нант 0:1 Лион31.01.26 Лорьян 2:1 Нант25.01.26 Нант 1:4 Ницца
|17
|18
|Мец
|23
|3
|4
|16
|22 - 52
|01.03.26 18:15 Мец - Брест21.02.26 ПСЖ 3:0 Мец15.02.26 Мец 1:3 Осер06.02.26 Мец 0:0 Лилль01.02.26 Анже 1:0 Мец25.01.26 Мец 2:5 Лион
|13
События матча
