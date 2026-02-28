Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ланс потерял очки в матче со Страсбургом, подарив ПСЖ шанс на отрыв
Чемпионат Франции
Страсбург
27.02.2026 21:45 – FT 1 : 1
Ланс
Франция
28 февраля 2026, 00:19 | Обновлено 28 февраля 2026, 00:45
Кроваво-золотые и бело-голубые расписали ничью 1:1 в матче 24-го тура Лиги 1

Getty Images/Global Images Ukraine

27 февраля Страсбург и Ланс сыграли вничью в 24-м туре Лиги 1 2025/26.

Поединок прошел на арене Стад де ла Меню и завершился со счетом 1:1.

На 18-й минуте хозяев вперед вывел Хоакин Паничелли. На 62-й ответил Мамаду Сангаре.

Ланс, который два тура назад был лидером чемпионата, во втором матче подряд потерял очки. У кроваво-золатых 53 очка и вторая позиция, у лидера – ПСЖ – 54 балла и одна игра в запасе.

Бело-голубые с 35 пунктами располагаются на седьмой строчке.

Лига 1 2025/26. 24-й тур, 27 февраля

Страсбург – Ланс – 1:1

Голы: Паничелли, 18 – Сангаре, 62

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

Таблица Лиги 1 2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 ПСЖ 23 17 3 3 52 - 19 28.02.26 22:05 Гавр - ПСЖ21.02.26 ПСЖ 3:0 Мец13.02.26 Ренн 3:1 ПСЖ08.02.26 ПСЖ 5:0 Марсель01.02.26 Страсбург 1:2 ПСЖ23.01.26 Осер 0:1 ПСЖ 54
2 Ланс 24 17 2 5 45 - 21 08.03.26 16:00 Ланс - Мец27.02.26 Страсбург 1:1 Ланс21.02.26 Ланс 2:3 Монако14.02.26 ФК Париж 0:5 Ланс07.02.26 Ланс 3:1 Ренн30.01.26 Ланс 1:0 Гавр 53
3 Лион 23 14 3 6 37 - 23 01.03.26 21:45 Марсель - Лион22.02.26 Страсбург 3:1 Лион15.02.26 Лион 2:0 Ницца07.02.26 Нант 0:1 Лион01.02.26 Лион 1:0 Лилль25.01.26 Мец 2:5 Лион 45
4 Марсель 23 12 4 7 48 - 31 01.03.26 21:45 Марсель - Лион20.02.26 Брест 2:0 Марсель14.02.26 Марсель 2:2 Страсбург08.02.26 ПСЖ 5:0 Марсель31.01.26 ФК Париж 2:2 Марсель24.01.26 Марсель 3:1 Ланс 40
5 Лилль 23 11 4 8 36 - 31 01.03.26 18:15 Лилль - Нант22.02.26 Анже 0:1 Лилль14.02.26 Лилль 1:1 Брест06.02.26 Мец 0:0 Лилль01.02.26 Лион 1:0 Лилль25.01.26 Лилль 1:4 Страсбург 37
6 Ренн 23 10 7 6 37 - 35 28.02.26 18:00 Ренн - Тулуза22.02.26 Осер 0:3 Ренн13.02.26 Ренн 3:1 ПСЖ07.02.26 Ланс 3:1 Ренн31.01.26 Монако 4:0 Ренн24.01.26 Ренн 0:2 Лорьян 37
7 Страсбург 24 10 5 9 40 - 31 07.03.26 20:00 Осер - Страсбург27.02.26 Страсбург 1:1 Ланс22.02.26 Страсбург 3:1 Лион14.02.26 Марсель 2:2 Страсбург08.02.26 Гавр 2:1 Страсбург01.02.26 Страсбург 1:2 ПСЖ 35
8 Монако 23 10 4 9 38 - 36 28.02.26 20:00 Монако - Анже21.02.26 Ланс 2:3 Монако13.02.26 Монако 3:1 Нант08.02.26 Ницца 0:0 Монако31.01.26 Монако 4:0 Ренн24.01.26 Гавр 0:0 Монако 34
9 Лорьян 23 8 8 7 32 - 36 01.03.26 18:15 Лорьян - Осер22.02.26 Ницца 3:3 Лорьян15.02.26 Лорьян 2:0 Анже07.02.26 Брест 2:0 Лорьян31.01.26 Лорьян 2:1 Нант24.01.26 Ренн 0:2 Лорьян 32
10 Тулуза 23 8 7 8 33 - 27 28.02.26 18:00 Ренн - Тулуза21.02.26 Тулуза 1:1 ФК Париж15.02.26 Гавр 2:1 Тулуза08.02.26 Анже 1:0 Тулуза01.02.26 Тулуза 0:0 Осер25.01.26 Брест 0:2 Тулуза 31
11 Брест 23 8 6 9 31 - 34 01.03.26 18:15 Мец - Брест20.02.26 Брест 2:0 Марсель14.02.26 Лилль 1:1 Брест07.02.26 Брест 2:0 Лорьян01.02.26 Ницца 2:2 Брест25.01.26 Брест 0:2 Тулуза 30
12 Анже 23 8 5 10 22 - 28 28.02.26 20:00 Монако - Анже22.02.26 Анже 0:1 Лилль15.02.26 Лорьян 2:0 Анже08.02.26 Анже 1:0 Тулуза01.02.26 Анже 1:0 Мец25.01.26 ФК Париж 0:0 Анже 29
13 Гавр 23 6 8 9 20 - 29 28.02.26 22:05 Гавр - ПСЖ22.02.26 Нант 2:0 Гавр15.02.26 Гавр 2:1 Тулуза08.02.26 Гавр 2:1 Страсбург30.01.26 Ланс 1:0 Гавр24.01.26 Гавр 0:0 Монако 26
14 Ницца 23 6 6 11 30 - 43 01.03.26 16:00 ФК Париж - Ницца22.02.26 Ницца 3:3 Лорьян15.02.26 Лион 2:0 Ницца08.02.26 Ницца 0:0 Монако01.02.26 Ницца 2:2 Брест25.01.26 Нант 1:4 Ницца 24
15 ФК Париж 23 5 8 10 27 - 40 01.03.26 16:00 ФК Париж - Ницца21.02.26 Тулуза 1:1 ФК Париж14.02.26 ФК Париж 0:5 Ланс08.02.26 Осер 0:0 ФК Париж31.01.26 ФК Париж 2:2 Марсель25.01.26 ФК Париж 0:0 Анже 23
16 Осер 23 4 5 14 17 - 33 01.03.26 18:15 Лорьян - Осер22.02.26 Осер 0:3 Ренн15.02.26 Мец 1:3 Осер08.02.26 Осер 0:0 ФК Париж01.02.26 Тулуза 0:0 Осер23.01.26 Осер 0:1 ПСЖ 17
17 Нант 23 4 5 14 22 - 40 01.03.26 18:15 Лилль - Нант22.02.26 Нант 2:0 Гавр13.02.26 Монако 3:1 Нант07.02.26 Нант 0:1 Лион31.01.26 Лорьян 2:1 Нант25.01.26 Нант 1:4 Ницца 17
18 Мец 23 3 4 16 22 - 52 01.03.26 18:15 Мец - Брест21.02.26 ПСЖ 3:0 Мец15.02.26 Мец 1:3 Осер06.02.26 Мец 0:0 Лилль01.02.26 Анже 1:0 Мец25.01.26 Мец 2:5 Лион 13
Полная таблица

События матча

62’
ГОЛ ! Мяч забил Mamadou Sangare (Ланс).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Хоакин Паничелли (Страсбург).
Ланс Страсбург Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Хоакин Паничелли
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
