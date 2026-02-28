Жажда реванша и борьба за пьедестал. Потенциального лидера притормозят
Бывший защитник сборной Украины Юрий Сак в центральном матче тура ставит на «Полесье»
Сегодня, 28 февраля в украинской Премьер-лиге состоится центральный матч тура, в котором потенциальный лидер ЛНЗ («Шахтер» благодаря вчерашней победе над «Вересом» опередил черкащан) попытается вернуть себе первое место, переиграв «Полесье». Впрочем, для третьей команды УПЛ это, возможно, последний шанс не упустить борьбу за чемпионство.
В частности, об этом соперничестве в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua рассказал бывший защитник сборной Украины Юрий Сак.
– Я бы сказал, что для «Полесья» это ключевой матч в борьбе за тройку призеров, – сказал Сак, – так как житомирянам на пятки наступает «Динамо», которое, уверен, не оставляет надежд поправить свое турнирной положение.
Что касается предстоящего поединка, то я больше склоняюсь к тому, что победу одержит «Полесье». ЛНЗ знает, как добиваться результата, что они продемонстрировали в первой части чемпионата. У черкасской команды хорошие нападающие. Однако по командным действиям лучше будет выглядеть «Полесье». Тем более что подопечные Руслана Ротаня жаждут реванша за поражение в первом круге.
УПЛ. 18-й тур
27.02.26
«Динамо» – «Эпицентр» – 4:0
«Шахтер» – «Верес» – 1:0
28.02.2026
ЛНЗ – «Полесье» – 13:00
«Металлист 1925» – «Александрия» – 15:30
01.03.2026
«Кривбасс» – «Заря» – 13:00
«Оболонь» – «Рух» – 15:30
«Карпаты» – «Колос» – 18:00
02.03.2026
«Полтава» – «Кудровка» – 13:00
Турнирная таблица УПЛ
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Шахтер Донецк
|18
|12
|5
|1
|46 - 12
|06.03.26 13:00 Александрия - Шахтер Донецк27.02.26 Шахтер Донецк 1:0 Верес22.02.26 Шахтер Донецк 3:0 Карпаты Львов14.12.25 Шахтер Донецк 5:0 Эпицентр06.12.25 Колос Ковалевка 0:0 Шахтер Донецк01.12.25 Шахтер Донецк 2:2 Кривбасс
|41
|2
|ЛНЗ
|17
|12
|2
|3
|22 - 8
|28.02.26 13:00 ЛНЗ - Полесье21.02.26 Эпицентр 0:2 ЛНЗ13.12.25 ЛНЗ 2:0 Заря06.12.25 ЛНЗ 3:0 Оболонь29.11.25 ЛНЗ 1:0 Кудровка21.11.25 Полтава 0:2 ЛНЗ
|38
|3
|Полесье
|17
|10
|3
|4
|28 - 11
|28.02.26 13:00 ЛНЗ - Полесье22.02.26 Колос Ковалевка 0:2 Полесье13.12.25 Полесье 3:2 Карпаты Львов07.12.25 Рух Львов 1:0 Полесье30.11.25 Полесье 2:0 Заря23.11.25 Полесье 0:0 Эпицентр
|33
|4
|Динамо Киев
|18
|9
|5
|4
|40 - 21
|08.03.26 18:00 Полесье - Динамо Киев27.02.26 Динамо Киев 4:0 Эпицентр20.02.26 Динамо Киев 1:0 Рух Львов14.12.25 Динамо Киев 3:0 Верес06.12.25 Кудровка 1:2 Динамо Киев01.12.25 Динамо Киев 1:2 Полтава
|32
|5
|Кривбасс
|17
|7
|6
|4
|28 - 24
|01.03.26 13:00 Кривбасс - Заря21.02.26 Металлист 1925 0:0 Кривбасс13.12.25 Кривбасс 1:1 Колос Ковалевка07.12.25 Кривбасс 3:0 Александрия01.12.25 Шахтер Донецк 2:2 Кривбасс23.11.25 Кривбасс 2:2 Верес
|27
|6
|Металлист 1925
|16
|6
|7
|3
|18 - 12
|28.02.26 15:30 Металлист 1925 - Александрия21.02.26 Металлист 1925 0:0 Кривбасс12.12.25 Оболонь 1:3 Металлист 192530.11.25 Эпицентр 0:0 Металлист 192522.11.25 Карпаты Львов 1:2 Металлист 192508.11.25 Металлист 1925 1:3 Заря
|25
|7
|Колос Ковалевка
|17
|6
|7
|4
|17 - 15
|01.03.26 18:00 Карпаты Львов - Колос Ковалевка22.02.26 Колос Ковалевка 0:2 Полесье13.12.25 Кривбасс 1:1 Колос Ковалевка06.12.25 Колос Ковалевка 0:0 Шахтер Донецк28.11.25 Оболонь 0:0 Колос Ковалевка22.11.25 Колос Ковалевка 2:1 Динамо Киев
|25
|8
|Заря
|17
|6
|6
|5
|21 - 20
|01.03.26 13:00 Кривбасс - Заря23.02.26 Кудровка 2:2 Заря13.12.25 ЛНЗ 2:0 Заря05.12.25 Заря 1:0 Карпаты Львов30.11.25 Полесье 2:0 Заря24.11.25 Заря 2:2 Александрия
|24
|9
|Верес
|17
|5
|6
|6
|16 - 20
|09.03.26 18:00 Верес - ЛНЗ27.02.26 Шахтер Донецк 1:0 Верес20.02.26 Верес 3:2 Полтава14.12.25 Динамо Киев 3:0 Верес29.11.25 Верес 0:0 Карпаты Львов23.11.25 Кривбасс 2:2 Верес
|21
|10
|Карпаты Львов
|17
|4
|7
|6
|20 - 24
|01.03.26 18:00 Карпаты Львов - Колос Ковалевка22.02.26 Шахтер Донецк 3:0 Карпаты Львов13.12.25 Полесье 3:2 Карпаты Львов05.12.25 Заря 1:0 Карпаты Львов29.11.25 Верес 0:0 Карпаты Львов22.11.25 Карпаты Львов 1:2 Металлист 1925
|19
|11
|Рух Львов
|17
|6
|1
|10
|15 - 24
|01.03.26 15:30 Оболонь - Рух Львов20.02.26 Динамо Киев 1:0 Рух Львов14.12.25 Полтава 1:2 Рух Львов07.12.25 Рух Львов 1:0 Полесье30.11.25 Александрия 0:1 Рух Львов23.11.25 Рух Львов 4:2 Кудровка
|19
|12
|Оболонь
|16
|4
|5
|7
|12 - 27
|01.03.26 15:30 Оболонь - Рух Львов12.12.25 Оболонь 1:3 Металлист 192506.12.25 ЛНЗ 3:0 Оболонь28.11.25 Оболонь 0:0 Колос Ковалевка22.11.25 Оболонь 0:6 Шахтер Донецк07.11.25 Эпицентр 1:2 Оболонь
|17
|13
|Кудровка
|17
|4
|4
|9
|21 - 32
|02.03.26 13:00 Полтава - Кудровка23.02.26 Кудровка 2:2 Заря12.12.25 Александрия 1:1 Кудровка06.12.25 Кудровка 1:2 Динамо Киев29.11.25 ЛНЗ 1:0 Кудровка23.11.25 Рух Львов 4:2 Кудровка
|16
|14
|Эпицентр
|18
|4
|2
|12
|18 - 33
|07.03.26 13:00 Эпицентр - Колос Ковалевка27.02.26 Динамо Киев 4:0 Эпицентр21.02.26 Эпицентр 0:2 ЛНЗ14.12.25 Шахтер Донецк 5:0 Эпицентр08.12.25 Полтава 0:3 Эпицентр30.11.25 Эпицентр 0:0 Металлист 1925
|14
|15
|Александрия
|16
|2
|5
|9
|14 - 28
|28.02.26 15:30 Металлист 1925 - Александрия12.12.25 Александрия 1:1 Кудровка07.12.25 Кривбасс 3:0 Александрия30.11.25 Александрия 0:1 Рух Львов24.11.25 Заря 2:2 Александрия09.11.25 Александрия 0:3 Полесье
|11
|16
|Полтава
|17
|2
|3
|12
|16 - 41
|02.03.26 13:00 Полтава - Кудровка20.02.26 Верес 3:2 Полтава14.12.25 Полтава 1:2 Рух Львов08.12.25 Полтава 0:3 Эпицентр01.12.25 Динамо Киев 1:2 Полтава21.11.25 Полтава 0:2 ЛНЗ
|9
