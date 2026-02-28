Жажда реванша и борьба за пьедестал. Потенциального лидера притормозят

Сегодня, 28 февраля в украинской Премьер-лиге состоится центральный матч тура, в котором потенциальный лидер ЛНЗ («Шахтер» благодаря вчерашней победе над «Вересом» опередил черкащан) попытается вернуть себе первое место, переиграв «Полесье». Впрочем, для третьей команды УПЛ это, возможно, последний шанс не упустить борьбу за чемпионство.

В частности, об этом соперничестве в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua рассказал бывший защитник сборной Украины Юрий Сак.

– Я бы сказал, что для «Полесья» это ключевой матч в борьбе за тройку призеров, – сказал Сак, – так как житомирянам на пятки наступает «Динамо», которое, уверен, не оставляет надежд поправить свое турнирной положение.

Что касается предстоящего поединка, то я больше склоняюсь к тому, что победу одержит «Полесье». ЛНЗ знает, как добиваться результата, что они продемонстрировали в первой части чемпионата. У черкасской команды хорошие нападающие. Однако по командным действиям лучше будет выглядеть «Полесье». Тем более что подопечные Руслана Ротаня жаждут реванша за поражение в первом круге.

УПЛ. 18-й тур

27.02.26

«Динамо» – «Эпицентр» – 4:0

«Шахтер» – «Верес» – 1:0

28.02.2026

ЛНЗ – «Полесье» – 13:00

«Металлист 1925» – «Александрия» – 15:30

01.03.2026

«Кривбасс» – «Заря» – 13:00

«Оболонь» – «Рух» – 15:30

«Карпаты» – «Колос» – 18:00

02.03.2026

«Полтава» – «Кудровка» – 13:00

Турнирная таблица УПЛ

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Шахтер Донецк 18 12 5 1 46 - 12 06.03.26 13:00 Александрия - Шахтер Донецк 27.02.26 Шахтер Донецк 1:0 Верес 22.02.26 Шахтер Донецк 3:0 Карпаты Львов 14.12.25 Шахтер Донецк 5:0 Эпицентр 06.12.25 Колос Ковалевка 0:0 Шахтер Донецк 01.12.25 Шахтер Донецк 2:2 Кривбасс 41 2 ЛНЗ 17 12 2 3 22 - 8 28.02.26 13:00 ЛНЗ - Полесье 21.02.26 Эпицентр 0:2 ЛНЗ 13.12.25 ЛНЗ 2:0 Заря 06.12.25 ЛНЗ 3:0 Оболонь 29.11.25 ЛНЗ 1:0 Кудровка 21.11.25 Полтава 0:2 ЛНЗ 38 3 Полесье 17 10 3 4 28 - 11 28.02.26 13:00 ЛНЗ - Полесье 22.02.26 Колос Ковалевка 0:2 Полесье 13.12.25 Полесье 3:2 Карпаты Львов 07.12.25 Рух Львов 1:0 Полесье 30.11.25 Полесье 2:0 Заря 23.11.25 Полесье 0:0 Эпицентр 33 4 Динамо Киев 18 9 5 4 40 - 21 08.03.26 18:00 Полесье - Динамо Киев 27.02.26 Динамо Киев 4:0 Эпицентр 20.02.26 Динамо Киев 1:0 Рух Львов 14.12.25 Динамо Киев 3:0 Верес 06.12.25 Кудровка 1:2 Динамо Киев 01.12.25 Динамо Киев 1:2 Полтава 32 5 Кривбасс 17 7 6 4 28 - 24 01.03.26 13:00 Кривбасс - Заря 21.02.26 Металлист 1925 0:0 Кривбасс 13.12.25 Кривбасс 1:1 Колос Ковалевка 07.12.25 Кривбасс 3:0 Александрия 01.12.25 Шахтер Донецк 2:2 Кривбасс 23.11.25 Кривбасс 2:2 Верес 27 6 Металлист 1925 16 6 7 3 18 - 12 28.02.26 15:30 Металлист 1925 - Александрия 21.02.26 Металлист 1925 0:0 Кривбасс 12.12.25 Оболонь 1:3 Металлист 1925 30.11.25 Эпицентр 0:0 Металлист 1925 22.11.25 Карпаты Львов 1:2 Металлист 1925 08.11.25 Металлист 1925 1:3 Заря 25 7 Колос Ковалевка 17 6 7 4 17 - 15 01.03.26 18:00 Карпаты Львов - Колос Ковалевка 22.02.26 Колос Ковалевка 0:2 Полесье 13.12.25 Кривбасс 1:1 Колос Ковалевка 06.12.25 Колос Ковалевка 0:0 Шахтер Донецк 28.11.25 Оболонь 0:0 Колос Ковалевка 22.11.25 Колос Ковалевка 2:1 Динамо Киев 25 8 Заря 17 6 6 5 21 - 20 01.03.26 13:00 Кривбасс - Заря 23.02.26 Кудровка 2:2 Заря 13.12.25 ЛНЗ 2:0 Заря 05.12.25 Заря 1:0 Карпаты Львов 30.11.25 Полесье 2:0 Заря 24.11.25 Заря 2:2 Александрия 24 9 Верес 17 5 6 6 16 - 20 09.03.26 18:00 Верес - ЛНЗ 27.02.26 Шахтер Донецк 1:0 Верес 20.02.26 Верес 3:2 Полтава 14.12.25 Динамо Киев 3:0 Верес 29.11.25 Верес 0:0 Карпаты Львов 23.11.25 Кривбасс 2:2 Верес 21 10 Карпаты Львов 17 4 7 6 20 - 24 01.03.26 18:00 Карпаты Львов - Колос Ковалевка 22.02.26 Шахтер Донецк 3:0 Карпаты Львов 13.12.25 Полесье 3:2 Карпаты Львов 05.12.25 Заря 1:0 Карпаты Львов 29.11.25 Верес 0:0 Карпаты Львов 22.11.25 Карпаты Львов 1:2 Металлист 1925 19 11 Рух Львов 17 6 1 10 15 - 24 01.03.26 15:30 Оболонь - Рух Львов 20.02.26 Динамо Киев 1:0 Рух Львов 14.12.25 Полтава 1:2 Рух Львов 07.12.25 Рух Львов 1:0 Полесье 30.11.25 Александрия 0:1 Рух Львов 23.11.25 Рух Львов 4:2 Кудровка 19 12 Оболонь 16 4 5 7 12 - 27 01.03.26 15:30 Оболонь - Рух Львов 12.12.25 Оболонь 1:3 Металлист 1925 06.12.25 ЛНЗ 3:0 Оболонь 28.11.25 Оболонь 0:0 Колос Ковалевка 22.11.25 Оболонь 0:6 Шахтер Донецк 07.11.25 Эпицентр 1:2 Оболонь 17 13 Кудровка 17 4 4 9 21 - 32 02.03.26 13:00 Полтава - Кудровка 23.02.26 Кудровка 2:2 Заря 12.12.25 Александрия 1:1 Кудровка 06.12.25 Кудровка 1:2 Динамо Киев 29.11.25 ЛНЗ 1:0 Кудровка 23.11.25 Рух Львов 4:2 Кудровка 16 14 Эпицентр 18 4 2 12 18 - 33 07.03.26 13:00 Эпицентр - Колос Ковалевка 27.02.26 Динамо Киев 4:0 Эпицентр 21.02.26 Эпицентр 0:2 ЛНЗ 14.12.25 Шахтер Донецк 5:0 Эпицентр 08.12.25 Полтава 0:3 Эпицентр 30.11.25 Эпицентр 0:0 Металлист 1925 14 15 Александрия 16 2 5 9 14 - 28 28.02.26 15:30 Металлист 1925 - Александрия 12.12.25 Александрия 1:1 Кудровка 07.12.25 Кривбасс 3:0 Александрия 30.11.25 Александрия 0:1 Рух Львов 24.11.25 Заря 2:2 Александрия 09.11.25 Александрия 0:3 Полесье 11 16 Полтава 17 2 3 12 16 - 41 02.03.26 13:00 Полтава - Кудровка 20.02.26 Верес 3:2 Полтава 14.12.25 Полтава 1:2 Рух Львов 08.12.25 Полтава 0:3 Эпицентр 01.12.25 Динамо Киев 1:2 Полтава 21.11.25 Полтава 0:2 ЛНЗ 9 Полная таблица