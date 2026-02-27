Серия A. Парма и Кальяри открыли 27-й тур: шедевр в девять и гол на 83 мин.
Встреча завершилась со счетом 1:1, мячи забили Ористанио и Фолоруншо
27 февраля Парма и Кальяри расписали ничью в матче-открытия 27-го тура Серии А 2025/26.
Встреча прошла на арене Стадио Эннио Тардини и завершилась со счетом 1:1.
На 63-й минуте Майкл Фолоруншо поразил ворота соперников в девятку шедевральным дальним ударом. Ничью хозяевам принес Гаэтано Ористанио.
В таблице чемпионата Италии у Пармы 11-е место с 33 очками. У Кальяри 13-я позиция и 30 баллов.
Серия А 2025/26. 27-й тур, 27 февраля
Парма – Кальяри – 1:1
Голы: Ористанио, 83 – Фолоруншо, 63
Таблица Серии А 2025/26
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Интер Милан
|26
|21
|1
|4
|62 - 21
|28.02.26 21:45 Интер Милан - Дженоа21.02.26 Лечче 0:2 Интер Милан14.02.26 Интер Милан 3:2 Ювентус08.02.26 Сассуоло 0:5 Интер Милан01.02.26 Кремонезе 0:2 Интер Милан23.01.26 Интер Милан 6:2 Пиза
|64
|2
|Милан
|26
|15
|9
|2
|41 - 20
|01.03.26 13:30 Кремонезе - Милан22.02.26 Милан 0:1 Парма18.02.26 Милан 1:1 Комо13.02.26 Пиза 1:2 Милан03.02.26 Болонья 0:3 Милан25.01.26 Рома 1:1 Милан
|54
|3
|Наполи
|26
|15
|5
|6
|39 - 27
|28.02.26 19:00 Эллас Верона - Наполи22.02.26 Аталанта 2:1 Наполи15.02.26 Наполи 2:2 Рома07.02.26 Дженоа 2:3 Наполи31.01.26 Наполи 2:1 Фиорентина25.01.26 Ювентус 3:0 Наполи
|50
|4
|Рома
|26
|16
|2
|8
|34 - 16
|01.03.26 21:45 Рома - Ювентус22.02.26 Рома 3:0 Кремонезе15.02.26 Наполи 2:2 Рома09.02.26 Рома 2:0 Кальяри02.02.26 Удинезе 1:0 Рома25.01.26 Рома 1:1 Милан
|50
|5
|Ювентус
|26
|13
|7
|6
|43 - 25
|01.03.26 21:45 Рома - Ювентус21.02.26 Ювентус 0:2 Комо14.02.26 Интер Милан 3:2 Ювентус08.02.26 Ювентус 2:2 Лацио01.02.26 Парма 1:4 Ювентус25.01.26 Ювентус 3:0 Наполи
|46
|6
|Комо
|26
|12
|9
|5
|41 - 19
|28.02.26 16:00 Комо - Лечче21.02.26 Ювентус 0:2 Комо18.02.26 Милан 1:1 Комо14.02.26 Комо 1:2 Фиорентина01.02.26 Комо 0:0 Аталанта24.01.26 Комо 6:0 Торино
|45
|7
|Аталанта
|26
|12
|9
|5
|36 - 22
|01.03.26 16:00 Сассуоло - Аталанта22.02.26 Аталанта 2:1 Наполи14.02.26 Лацио 0:2 Аталанта09.02.26 Аталанта 2:1 Кремонезе01.02.26 Комо 0:0 Аталанта25.01.26 Аталанта 4:0 Парма
|45
|8
|Болонья
|26
|10
|6
|10
|35 - 32
|02.03.26 19:30 Пиза - Болонья23.02.26 Болонья 1:0 Удинезе15.02.26 Торино 1:2 Болонья08.02.26 Болонья 0:1 Парма03.02.26 Болонья 0:3 Милан25.01.26 Дженоа 3:2 Болонья
|36
|9
|Сассуоло
|26
|10
|5
|11
|32 - 35
|01.03.26 16:00 Сассуоло - Аталанта20.02.26 Сассуоло 3:0 Эллас Верона15.02.26 Удинезе 1:2 Сассуоло08.02.26 Сассуоло 0:5 Интер Милан31.01.26 Пиза 1:3 Сассуоло25.01.26 Сассуоло 1:0 Кремонезе
|35
|10
|Лацио
|26
|8
|10
|8
|26 - 25
|01.03.26 19:00 Торино - Лацио21.02.26 Кальяри 0:0 Лацио14.02.26 Лацио 0:2 Аталанта08.02.26 Ювентус 2:2 Лацио30.01.26 Лацио 3:2 Дженоа24.01.26 Лечче 0:0 Лацио
|34
|11
|Парма
|27
|8
|9
|10
|20 - 32
|08.03.26 19:00 Фиорентина - Парма27.02.26 Парма 1:1 Кальяри22.02.26 Милан 0:1 Парма15.02.26 Парма 2:1 Эллас Верона08.02.26 Болонья 0:1 Парма01.02.26 Парма 1:4 Ювентус
|33
|12
|Удинезе
|26
|9
|5
|12
|28 - 39
|02.03.26 21:45 Удинезе - Фиорентина23.02.26 Болонья 1:0 Удинезе15.02.26 Удинезе 1:2 Сассуоло08.02.26 Лечче 2:1 Удинезе02.02.26 Удинезе 1:0 Рома26.01.26 Эллас Верона 1:3 Удинезе
|32
|13
|Кальяри
|27
|7
|9
|11
|29 - 36
|08.03.26 19:00 Кальяри - Комо27.02.26 Парма 1:1 Кальяри21.02.26 Кальяри 0:0 Лацио16.02.26 Кальяри 0:2 Лечче09.02.26 Рома 2:0 Кальяри31.01.26 Кальяри 4:0 Эллас Верона
|30
|14
|Дженоа
|26
|6
|9
|11
|32 - 37
|28.02.26 21:45 Интер Милан - Дженоа22.02.26 Дженоа 3:0 Торино15.02.26 Кремонезе 0:0 Дженоа07.02.26 Дженоа 2:3 Наполи30.01.26 Лацио 3:2 Дженоа25.01.26 Дженоа 3:2 Болонья
|27
|15
|Торино
|26
|7
|6
|13
|25 - 47
|01.03.26 19:00 Торино - Лацио22.02.26 Дженоа 3:0 Торино15.02.26 Торино 1:2 Болонья07.02.26 Фиорентина 2:2 Торино01.02.26 Торино 1:0 Лечче24.01.26 Комо 6:0 Торино
|27
|16
|Фиорентина
|26
|5
|9
|12
|30 - 39
|02.03.26 21:45 Удинезе - Фиорентина23.02.26 Фиорентина 1:0 Пиза14.02.26 Комо 1:2 Фиорентина07.02.26 Фиорентина 2:2 Торино31.01.26 Наполи 2:1 Фиорентина24.01.26 Фиорентина 1:2 Кальяри
|24
|17
|Кремонезе
|26
|5
|9
|12
|21 - 36
|01.03.26 13:30 Кремонезе - Милан22.02.26 Рома 3:0 Кремонезе15.02.26 Кремонезе 0:0 Дженоа09.02.26 Аталанта 2:1 Кремонезе01.02.26 Кремонезе 0:2 Интер Милан25.01.26 Сассуоло 1:0 Кремонезе
|24
|18
|Лечче
|26
|6
|6
|14
|17 - 33
|28.02.26 16:00 Комо - Лечче21.02.26 Лечче 0:2 Интер Милан16.02.26 Кальяри 0:2 Лечче08.02.26 Лечче 2:1 Удинезе01.02.26 Торино 1:0 Лечче24.01.26 Лечче 0:0 Лацио
|24
|19
|Пиза
|26
|1
|12
|13
|20 - 43
|02.03.26 19:30 Пиза - Болонья23.02.26 Фиорентина 1:0 Пиза13.02.26 Пиза 1:2 Милан06.02.26 Эллас Верона 0:0 Пиза31.01.26 Пиза 1:3 Сассуоло23.01.26 Интер Милан 6:2 Пиза
|15
|20
|Эллас Верона
|26
|2
|9
|15
|19 - 46
|28.02.26 19:00 Эллас Верона - Наполи20.02.26 Сассуоло 3:0 Эллас Верона15.02.26 Парма 2:1 Эллас Верона06.02.26 Эллас Верона 0:0 Пиза31.01.26 Кальяри 4:0 Эллас Верона26.01.26 Эллас Верона 1:3 Удинезе
|15
События матча
