  4. Серия A. Парма и Кальяри открыли 27-й тур: шедевр в девять и гол на 83 мин.
Чемпионат Италии
Парма
27.02.2026 21:45 – FT 1 : 1
Кальяри
Италия
27 февраля 2026, 23:50 | Обновлено 28 февраля 2026, 00:46
25
0

Серия A. Парма и Кальяри открыли 27-й тур: шедевр в девять и гол на 83 мин.

Встреча завершилась со счетом 1:1, мячи забили Ористанио и Фолоруншо

Getty Images/Global Images Ukraine

27 февраля Парма и Кальяри расписали ничью в матче-открытия 27-го тура Серии А 2025/26.

Встреча прошла на арене Стадио Эннио Тардини и завершилась со счетом 1:1.

На 63-й минуте Майкл Фолоруншо поразил ворота соперников в девятку шедевральным дальним ударом. Ничью хозяевам принес Гаэтано Ористанио.

В таблице чемпионата Италии у Пармы 11-е место с 33 очками. У Кальяри 13-я позиция и 30 баллов.

Серия А 2025/26. 27-й тур, 27 февраля

Парма – Кальяри – 1:1

Голы: Ористанио, 83 – Фолоруншо, 63

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

Таблица Серии А 2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Интер Милан 26 21 1 4 62 - 21 28.02.26 21:45 Интер Милан - Дженоа21.02.26 Лечче 0:2 Интер Милан14.02.26 Интер Милан 3:2 Ювентус08.02.26 Сассуоло 0:5 Интер Милан01.02.26 Кремонезе 0:2 Интер Милан23.01.26 Интер Милан 6:2 Пиза 64
2 Милан 26 15 9 2 41 - 20 01.03.26 13:30 Кремонезе - Милан22.02.26 Милан 0:1 Парма18.02.26 Милан 1:1 Комо13.02.26 Пиза 1:2 Милан03.02.26 Болонья 0:3 Милан25.01.26 Рома 1:1 Милан 54
3 Наполи 26 15 5 6 39 - 27 28.02.26 19:00 Эллас Верона - Наполи22.02.26 Аталанта 2:1 Наполи15.02.26 Наполи 2:2 Рома07.02.26 Дженоа 2:3 Наполи31.01.26 Наполи 2:1 Фиорентина25.01.26 Ювентус 3:0 Наполи 50
4 Рома 26 16 2 8 34 - 16 01.03.26 21:45 Рома - Ювентус22.02.26 Рома 3:0 Кремонезе15.02.26 Наполи 2:2 Рома09.02.26 Рома 2:0 Кальяри02.02.26 Удинезе 1:0 Рома25.01.26 Рома 1:1 Милан 50
5 Ювентус 26 13 7 6 43 - 25 01.03.26 21:45 Рома - Ювентус21.02.26 Ювентус 0:2 Комо14.02.26 Интер Милан 3:2 Ювентус08.02.26 Ювентус 2:2 Лацио01.02.26 Парма 1:4 Ювентус25.01.26 Ювентус 3:0 Наполи 46
6 Комо 26 12 9 5 41 - 19 28.02.26 16:00 Комо - Лечче21.02.26 Ювентус 0:2 Комо18.02.26 Милан 1:1 Комо14.02.26 Комо 1:2 Фиорентина01.02.26 Комо 0:0 Аталанта24.01.26 Комо 6:0 Торино 45
7 Аталанта 26 12 9 5 36 - 22 01.03.26 16:00 Сассуоло - Аталанта22.02.26 Аталанта 2:1 Наполи14.02.26 Лацио 0:2 Аталанта09.02.26 Аталанта 2:1 Кремонезе01.02.26 Комо 0:0 Аталанта25.01.26 Аталанта 4:0 Парма 45
8 Болонья 26 10 6 10 35 - 32 02.03.26 19:30 Пиза - Болонья23.02.26 Болонья 1:0 Удинезе15.02.26 Торино 1:2 Болонья08.02.26 Болонья 0:1 Парма03.02.26 Болонья 0:3 Милан25.01.26 Дженоа 3:2 Болонья 36
9 Сассуоло 26 10 5 11 32 - 35 01.03.26 16:00 Сассуоло - Аталанта20.02.26 Сассуоло 3:0 Эллас Верона15.02.26 Удинезе 1:2 Сассуоло08.02.26 Сассуоло 0:5 Интер Милан31.01.26 Пиза 1:3 Сассуоло25.01.26 Сассуоло 1:0 Кремонезе 35
10 Лацио 26 8 10 8 26 - 25 01.03.26 19:00 Торино - Лацио21.02.26 Кальяри 0:0 Лацио14.02.26 Лацио 0:2 Аталанта08.02.26 Ювентус 2:2 Лацио30.01.26 Лацио 3:2 Дженоа24.01.26 Лечче 0:0 Лацио 34
11 Парма 27 8 9 10 20 - 32 08.03.26 19:00 Фиорентина - Парма27.02.26 Парма 1:1 Кальяри22.02.26 Милан 0:1 Парма15.02.26 Парма 2:1 Эллас Верона08.02.26 Болонья 0:1 Парма01.02.26 Парма 1:4 Ювентус 33
12 Удинезе 26 9 5 12 28 - 39 02.03.26 21:45 Удинезе - Фиорентина23.02.26 Болонья 1:0 Удинезе15.02.26 Удинезе 1:2 Сассуоло08.02.26 Лечче 2:1 Удинезе02.02.26 Удинезе 1:0 Рома26.01.26 Эллас Верона 1:3 Удинезе 32
13 Кальяри 27 7 9 11 29 - 36 08.03.26 19:00 Кальяри - Комо27.02.26 Парма 1:1 Кальяри21.02.26 Кальяри 0:0 Лацио16.02.26 Кальяри 0:2 Лечче09.02.26 Рома 2:0 Кальяри31.01.26 Кальяри 4:0 Эллас Верона 30
14 Дженоа 26 6 9 11 32 - 37 28.02.26 21:45 Интер Милан - Дженоа22.02.26 Дженоа 3:0 Торино15.02.26 Кремонезе 0:0 Дженоа07.02.26 Дженоа 2:3 Наполи30.01.26 Лацио 3:2 Дженоа25.01.26 Дженоа 3:2 Болонья 27
15 Торино 26 7 6 13 25 - 47 01.03.26 19:00 Торино - Лацио22.02.26 Дженоа 3:0 Торино15.02.26 Торино 1:2 Болонья07.02.26 Фиорентина 2:2 Торино01.02.26 Торино 1:0 Лечче24.01.26 Комо 6:0 Торино 27
16 Фиорентина 26 5 9 12 30 - 39 02.03.26 21:45 Удинезе - Фиорентина23.02.26 Фиорентина 1:0 Пиза14.02.26 Комо 1:2 Фиорентина07.02.26 Фиорентина 2:2 Торино31.01.26 Наполи 2:1 Фиорентина24.01.26 Фиорентина 1:2 Кальяри 24
17 Кремонезе 26 5 9 12 21 - 36 01.03.26 13:30 Кремонезе - Милан22.02.26 Рома 3:0 Кремонезе15.02.26 Кремонезе 0:0 Дженоа09.02.26 Аталанта 2:1 Кремонезе01.02.26 Кремонезе 0:2 Интер Милан25.01.26 Сассуоло 1:0 Кремонезе 24
18 Лечче 26 6 6 14 17 - 33 28.02.26 16:00 Комо - Лечче21.02.26 Лечче 0:2 Интер Милан16.02.26 Кальяри 0:2 Лечче08.02.26 Лечче 2:1 Удинезе01.02.26 Торино 1:0 Лечче24.01.26 Лечче 0:0 Лацио 24
19 Пиза 26 1 12 13 20 - 43 02.03.26 19:30 Пиза - Болонья23.02.26 Фиорентина 1:0 Пиза13.02.26 Пиза 1:2 Милан06.02.26 Эллас Верона 0:0 Пиза31.01.26 Пиза 1:3 Сассуоло23.01.26 Интер Милан 6:2 Пиза 15
20 Эллас Верона 26 2 9 15 19 - 46 28.02.26 19:00 Эллас Верона - Наполи20.02.26 Сассуоло 3:0 Эллас Верона15.02.26 Парма 2:1 Эллас Верона06.02.26 Эллас Верона 0:0 Пиза31.01.26 Кальяри 4:0 Эллас Верона26.01.26 Эллас Верона 1:3 Удинезе 15
Полная таблица

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Гаэтано Ористанио (Парма).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Фолоруншо (Кальяри), асcист Себастьяно Эспозито.
Парма Кальяри Серия A чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
