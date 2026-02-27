Серия A. Парма и Кальяри открыли 27-й тур: шедевр в девять и гол на 83 мин.

27 февраля Парма и Кальяри расписали ничью в матче-открытия 27-го тура Серии А 2025/26.

Встреча прошла на арене Стадио Эннио Тардини и завершилась со счетом 1:1.

На 63-й минуте Майкл Фолоруншо поразил ворота соперников в девятку шедевральным дальним ударом. Ничью хозяевам принес Гаэтано Ористанио.

В таблице чемпионата Италии у Пармы 11-е место с 33 очками. У Кальяри 13-я позиция и 30 баллов.

Серия А 2025/26. 27-й тур, 27 февраля

Парма – Кальяри – 1:1

Голы: Ористанио, 83 – Фолоруншо, 63

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Таблица Серии А 2025/26