Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
01 марта 2026, 08:03 |
869
2

Футболист Динамо дал понять Реброву, что ждет вызов в сборную Украины

Пономаренко ждет вызова в главную команду страны на место Довбика

01 марта 2026, 08:03
869
2 Comments
Футболист Динамо дал понять Реброву, что ждет вызов в сборную Украины
ФК Динамо. Матвей Пономаренко

Нападающий «Динамо» Матвей Пономаренко ждет вызова в сборную Украины по футболу.

– Сейчас ходят разговоры, что на ключевые матчи сборной Украины в отборе на чемпионат мира могут вызвать тебя...

– Со своей стороны скажу, что я всегда готов помочь нашей национальной сборной. Но это при условии вызова в нашу главную сборную. Моя задача сейчас – помогать киевскому «Динамо», нам нужно побеждать. А дальше посмотрим, что будет, – подчеркнул Пономаренко.

Пономаренко находится в невероятной форме и забил уже шесть голов в последних пяти матчах за «Динамо».

Матвей Пономаренко Динамо Киев сборная Украины по футболу чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Артем Довбик
Дмитрий Олийченко Источник: Sportarena
Xvalenok03
Странные слова игрока. Нормальный игрок сказал бы - я мечтаю выступить за сборную своей страны. 
А этот условия ставит. Могу помочь, но придите и пригласите меня. 
DK2025
Нормальная реакция адекватного человека
