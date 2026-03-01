Футболист Динамо дал понять Реброву, что ждет вызов в сборную Украины

Нападающий «Динамо» Матвей Пономаренко ждет вызова в сборную Украины по футболу.

– Сейчас ходят разговоры, что на ключевые матчи сборной Украины в отборе на чемпионат мира могут вызвать тебя...

– Со своей стороны скажу, что я всегда готов помочь нашей национальной сборной. Но это при условии вызова в нашу главную сборную. Моя задача сейчас – помогать киевскому «Динамо», нам нужно побеждать. А дальше посмотрим, что будет, – подчеркнул Пономаренко.

Пономаренко находится в невероятной форме и забил уже шесть голов в последних пяти матчах за «Динамо».