Футболист Динамо дал понять Реброву, что ждет вызов в сборную Украины
Пономаренко ждет вызова в главную команду страны на место Довбика
Нападающий «Динамо» Матвей Пономаренко ждет вызова в сборную Украины по футболу.
– Сейчас ходят разговоры, что на ключевые матчи сборной Украины в отборе на чемпионат мира могут вызвать тебя...
– Со своей стороны скажу, что я всегда готов помочь нашей национальной сборной. Но это при условии вызова в нашу главную сборную. Моя задача сейчас – помогать киевскому «Динамо», нам нужно побеждать. А дальше посмотрим, что будет, – подчеркнул Пономаренко.
Пономаренко находится в невероятной форме и забил уже шесть голов в последних пяти матчах за «Динамо».
