ФОТО. Один из лучших бомбардиров УПЛ 2025/26 дебютировал за Шахтер

Украина. Премьер лига
27 февраля 2026, 23:39 | Обновлено 28 февраля 2026, 00:21
Проспер Оба отыграл 63 минуты против Вереса в матче 18-го тура чемпионата Украины

ФК Шахтер. Проспер Оба

22-летний нигерийский футболист донецкого Шахтера Проспер Оба дебютровал за донецкий Шахтер.

Наставник горняков Арда Туран выпустил Оба в стартовом составе на матч 18-го тура против Вереса.

Оба отыграл 63 минуты и был заменен на Невертона. Голевыми действиями Проспер отличиться не сумел.

Оба присоединился к Шахтеру в зимнее трансферное окно из ЛНЗ. В первой половине сезона Проспер забил семь голов и отдал три ассиста в составе черкасской команды, что позволяет ему делить первое место в гонке бомбардиров с Егором Твердохлебом.

Таблица бомбардиров УПЛ 2025/26

Туран відіграв 63 хвилини і був замінений на Невертона. Прикольно. Виявляється, сьогодні сам тренер Шахтаря грав за команду 
