22-летний нигерийский футболист донецкого Шахтера Проспер Оба дебютровал за донецкий Шахтер.

Наставник горняков Арда Туран выпустил Оба в стартовом составе на матч 18-го тура против Вереса.

Оба отыграл 63 минуты и был заменен на Невертона. Голевыми действиями Проспер отличиться не сумел.

Оба присоединился к Шахтеру в зимнее трансферное окно из ЛНЗ. В первой половине сезона Проспер забил семь голов и отдал три ассиста в составе черкасской команды, что позволяет ему делить первое место в гонке бомбардиров с Егором Твердохлебом.

ФОТО. Один из лучших бомбардиров УПЛ 2025/26 дебютировал за Шахтер

