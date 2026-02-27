ФОТО. Один из лучших бомбардиров УПЛ 2025/26 дебютировал за Шахтер
Проспер Оба отыграл 63 минуты против Вереса в матче 18-го тура чемпионата Украины
22-летний нигерийский футболист донецкого Шахтера Проспер Оба дебютровал за донецкий Шахтер.
Наставник горняков Арда Туран выпустил Оба в стартовом составе на матч 18-го тура против Вереса.
Оба отыграл 63 минуты и был заменен на Невертона. Голевыми действиями Проспер отличиться не сумел.
Оба присоединился к Шахтеру в зимнее трансферное окно из ЛНЗ. В первой половине сезона Проспер забил семь голов и отдал три ассиста в составе черкасской команды, что позволяет ему делить первое место в гонке бомбардиров с Егором Твердохлебом.
Таблица бомбардиров УПЛ 2025/26
