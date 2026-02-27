Украинский тренер в Польше раскрыл главные козыри Леха
«Шахтер» является фаворитом, считает Богдан Блавацкий
Украинский специалист Богдан Блавацкий, в последние годы тренирующий польские команды, в беседе с корреспондентом Sport.ua сделал прогноз на противостояние донецкого «Шахтера» и «Леха» из польской Познани в 1/8 финала Лиги конференций:
– Я считаю, что «горнякам» повезло со жребием. Хотя, кстати, и польский клуб не скрывает своего удовольствия, что придется играть с донецким клубом.
Видимо, «Лех» запомнил, что на групповом этапе «Шахтер» уступил «Легию», которая сейчас среди аутсайдеров Экстраклясы, тогда как познанская команда – третья.
Во-вторых, «Лех» рассчитывает, что два поединка пройдут в Польше и это повысит их шансы пройти дальше.
– Уже был комментарий от главного тренера «Шахтера» Арды Турана, что ответный матч пройдет не в Кракове, а в турецком Измире.
– Я в курсе, однако в «Лехе» еще в ожидании официального сообщения. Я считаю «Шахтер» фаворитом, разве что в ворота «горняков» снова будут попадать мячи после невероятных ударов, как это было в матче с «Легией».
Хотя убежден, что в «Шахтере» поработали над допущенными ошибками и не будут разрешать без сопротивления пробивать издалека.
– В каком стиле действует «Лех», действующий чемпион Экстраклясы?
– В силовой манере, поэтому надо быть неуступчивыми в единоборствах. Дома и на выезде берут на вооружение одну схему 4-4-2, времени на раскачку не тратят, используя длинные передачи.
В роли «наконечника» – физически крепкий швед Микаэль Исхак, который умело открывается и нейтрализовать его непросто. Вообще в «Лехе» много легионеров, но это не делает стиль игры более разнообразным. Кстати, и наставник «Леха» – иностранец, датчанин Нильс Фредериксен.
Также для нынешнего «Леха» характерна нестабильность даже во время одного поединка. Этими перепадами в игре соперника и нужно воспользоваться. Лех довольно много забивает, но и немало пропускает.
С такими визави «горнякам» всегда комфортно играть, конечно, при условии, что будут настороже у своих владений.
Если футболисты «Шахтера» будут действовать в присущем им комбинационном стиле, будут остро атаковать флангами, а на подступах к штрафной соперника будут усложнять ему жизнь разрезными передачами, то за путевку в следующий раунд можно не переживать.
