Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинский тренер в Польше раскрыл главные козыри Леха
Лига конференций
27 февраля 2026, 23:10 | Обновлено 27 февраля 2026, 23:37
436
0

Украинский тренер в Польше раскрыл главные козыри Леха

«Шахтер» является фаворитом, считает Богдан Блавацкий

27 февраля 2026, 23:10 | Обновлено 27 февраля 2026, 23:37
436
0
Украинский тренер в Польше раскрыл главные козыри Леха
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Шахтер Донецк

Украинский специалист Богдан Блавацкий, в последние годы тренирующий польские команды, в беседе с корреспондентом Sport.ua сделал прогноз на противостояние донецкого «Шахтера» и «Леха» из польской Познани в 1/8 финала Лиги конференций:

– Я считаю, что «горнякам» повезло со жребием. Хотя, кстати, и польский клуб не скрывает своего удовольствия, что придется играть с донецким клубом.

Видимо, «Лех» запомнил, что на групповом этапе «Шахтер» уступил «Легию», которая сейчас среди аутсайдеров Экстраклясы, тогда как познанская команда – третья.

Во-вторых, «Лех» рассчитывает, что два поединка пройдут в Польше и это повысит их шансы пройти дальше.

– Уже был комментарий от главного тренера «Шахтера» Арды Турана, что ответный матч пройдет не в Кракове, а в турецком Измире.

– Я в курсе, однако в «Лехе» еще в ожидании официального сообщения. Я считаю «Шахтер» фаворитом, разве что в ворота «горняков» снова будут попадать мячи после невероятных ударов, как это было в матче с «Легией».

Хотя убежден, что в «Шахтере» поработали над допущенными ошибками и не будут разрешать без сопротивления пробивать издалека.

– В каком стиле действует «Лех», действующий чемпион Экстраклясы?

– В силовой манере, поэтому надо быть неуступчивыми в единоборствах. Дома и на выезде берут на вооружение одну схему 4-4-2, времени на раскачку не тратят, используя длинные передачи.

В роли «наконечника» – физически крепкий швед Микаэль Исхак, который умело открывается и нейтрализовать его непросто. Вообще в «Лехе» много легионеров, но это не делает стиль игры более разнообразным. Кстати, и наставник «Леха» – иностранец, датчанин Нильс Фредериксен.

Также для нынешнего «Леха» характерна нестабильность даже во время одного поединка. Этими перепадами в игре соперника и нужно воспользоваться. Лех довольно много забивает, но и немало пропускает.

С такими визави «горнякам» всегда комфортно играть, конечно, при условии, что будут настороже у своих владений.

Если футболисты «Шахтера» будут действовать в присущем им комбинационном стиле, будут остро атаковать флангами, а на подступах к штрафной соперника будут усложнять ему жизнь разрезными передачами, то за путевку в следующий раунд можно не переживать.

По теме:
Валерий БОНДАРЬ: «Если бы не попал в ворота, было бы вообще стыдно»
ФОТО. Один из лучших бомбардиров УПЛ 2025/26 дебютировал за Шахтер
ТУРАН: «Иногда победу нужно выгрызать, но так и завоевывается чемпионство»
Лига конференций Шахтер Донецк Лех Познань Богдан Блавацкий инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Золотой мяч украли? Топовый форвард сделал скандальное заявление о Шевченко
Футбол | 27 февраля 2026, 22:00 1
Золотой мяч украли? Топовый форвард сделал скандальное заявление о Шевченко
Золотой мяч украли? Топовый форвард сделал скандальное заявление о Шевченко

Адриано считает, что заслужил награду в 2004 году

За футболистом Динамо следят в Вооруженных силах Украины
Футбол | 27 февраля 2026, 09:11 12
За футболистом Динамо следят в Вооруженных силах Украины
За футболистом Динамо следят в Вооруженных силах Украины

Пономаренко рассказал, что его родственники встали на защиту Украины

Сергей Бубка, который молчит о войне, заговорил об Украине
Другие виды | 27.02.2026, 06:30
Сергей Бубка, который молчит о войне, заговорил об Украине
Сергей Бубка, который молчит о войне, заговорил об Украине
У Шахтера – два варианта. Определены участники 1/8 финала Лиги конференций
Футбол | 27.02.2026, 07:58
У Шахтера – два варианта. Определены участники 1/8 финала Лиги конференций
У Шахтера – два варианта. Определены участники 1/8 финала Лиги конференций
«Настоящая легенда». Усик неожиданно поддержал Бубку после слов Гераскевича
Другие виды | 27.02.2026, 14:24
«Настоящая легенда». Усик неожиданно поддержал Бубку после слов Гераскевича
«Настоящая легенда». Усик неожиданно поддержал Бубку после слов Гераскевича
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Гераскевич признался, на что потратит заработанные из-за бана деньги
Гераскевич признался, на что потратит заработанные из-за бана деньги
26.02.2026, 21:59 1
Олимпийские игры
ВЕРНИДУБ: Жаль, что не возглавил этот клуб. Вывел бы его на высокий уровень
ВЕРНИДУБ: Жаль, что не возглавил этот клуб. Вывел бы его на высокий уровень
26.02.2026, 07:33 6
Футбол
Шахтер узнал оппонента. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
Шахтер узнал оппонента. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
27.02.2026, 15:17 47
Футбол
Народный депутат: чемпиона мира бусифицировали и бросили в штурмовые войска
Народный депутат: чемпиона мира бусифицировали и бросили в штурмовые войска
26.02.2026, 17:23
Другие виды
Динамо – Эпицентр – 4:0. Гол-шедевр Ярмоленко, дебют Суркиса. Видеообзор
Динамо – Эпицентр – 4:0. Гол-шедевр Ярмоленко, дебют Суркиса. Видеообзор
27.02.2026, 15:11 1
Футбол
Об Олимпиаде. Жестко и без розовых очков
Об Олимпиаде. Жестко и без розовых очков
27.02.2026, 07:29 41
Олимпийские игры
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
27.02.2026, 06:00 3
Футбол
ИБРАГИМОВИЧ: «Поздравляю, малыш! Сегодня ты был лучше Златана»
ИБРАГИМОВИЧ: «Поздравляю, малыш! Сегодня ты был лучше Златана»
26.02.2026, 00:28 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем