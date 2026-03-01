Гераскевич объяснил скандальному Колеснику, почему ТЦК ловят людей
Владислав напомнил, что в Украине война
Владислав Гераскевич прокомментировал тему мобилизации в Украине, а также высказался по поводу ситуации вокруг экс-нападающего «Колоса-2» Даниила Колесника.
«Я не видел самого видео — только читал об инциденте. Поэтому не могу объективно оценить моральную сторону, ведь в каждой ситуации есть человеческий фактор.
В то же время нужно понимать: ТЦК не ловят людей просто так. В Украине уже четвертый год продолжается полномасштабная война. Это страшная реальность, и государство вынуждено проводить мобилизацию. Если бы не было войны — не было бы и этого.
Можно демонизировать ТЦК, но это вынужденный шаг в нынешних условиях», — отметил спортсмен.
Підтримую ТЦК = підтримую Україну