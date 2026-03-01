Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
01 марта 2026, 07:43
Гераскевич объяснил скандальному Колеснику, почему ТЦК ловят людей

Владислав напомнил, что в Украине война

Гераскевич объяснил скандальному Колеснику, почему ТЦК ловят людей
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Гераскевич

Владислав Гераскевич прокомментировал тему мобилизации в Украине, а также высказался по поводу ситуации вокруг экс-нападающего «Колоса-2» Даниила Колесника.

«Я не видел самого видео — только читал об инциденте. Поэтому не могу объективно оценить моральную сторону, ведь в каждой ситуации есть человеческий фактор.

В то же время нужно понимать: ТЦК не ловят людей просто так. В Украине уже четвертый год продолжается полномасштабная война. Это страшная реальность, и государство вынуждено проводить мобилизацию. Если бы не было войны — не было бы и этого.

Можно демонизировать ТЦК, но это вынужденный шаг в нынешних условиях», — отметил спортсмен.

драка чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины скандал Вооруженные силы Украины Колос Ковалевка российско-украинская война мобилизация Даниил Колесник Колос-2 Ковалевка Владислав Гераскевич
Дмитрий Олийченко Источник: Бомбардир
Gargantua
сам Гераскевич это видимо не люди. Или в его стране нет войны?
Ответить
+5
Кирилл Бондаренко
Что то слишком его много стало.
Ответить
+4
Фанат Шахтера
За пятницу и субботу наш «донецкий подвал» понес колоссальную потерю аккаунтов. Матч «ЛНЗ» — «Полесье» можно назвать кладбищем наших ботов. Но мы не сдаемся: Maks пообещал, что со своих 16 аккаунтов он будет работать усердно. Так что двигаемся дальше!
Ответить
+2
Антирашист=Антиузкій
Все по ділу сказав Гераскевич.
Підтримую ТЦК = підтримую Україну
Ответить
0
kino
Боже! Як вкраїнчик любить собі кумирів создавать..раби рабами. Невже не ясно, що це новий політичний проект зеленого опг..що це нова Савченко намалювалось..нічому дурнів невчить..країна- пропасть
Ответить
0
Андрюха
То сам нехай іде на фронт
Ответить
0
Ботинок
Чувака готовят в Верховную Раду
Ответить
-1
Андрюха
Козел
Ответить
-1
AndiM
Може він і каже правду і блаблабла. Але ті хто не воюют, не мають ніякого морального права щось розповідати . Якщо це каже людина яка на фронті - це одна справа, але якщо робе якісь заяви людина яка не була і ніколи не буде там - це геть інша річ.
Ответить
-1
Виктор Алтухов
Пора і Гераскевичу відвідати ТЦК, требе, щоб зникло це блазнівське чудо.
Ответить
-2
DK2025
Интересно, что обливают грязью Гераскевича именно ржавые. Доказывая в очередной раз свою сепарскую сущность
Ответить
-2
Welldone
Оце ж мразота у шоломі на фронт його
Ответить
-5
