Гераскевич объяснил скандальному Колеснику, почему ТЦК ловят людей

Владислав Гераскевич прокомментировал тему мобилизации в Украине, а также высказался по поводу ситуации вокруг экс-нападающего «Колоса-2» Даниила Колесника.

«Я не видел самого видео — только читал об инциденте. Поэтому не могу объективно оценить моральную сторону, ведь в каждой ситуации есть человеческий фактор.

В то же время нужно понимать: ТЦК не ловят людей просто так. В Украине уже четвертый год продолжается полномасштабная война. Это страшная реальность, и государство вынуждено проводить мобилизацию. Если бы не было войны — не было бы и этого.

Можно демонизировать ТЦК, но это вынужденный шаг в нынешних условиях», — отметил спортсмен.