Суркис выступил с заявлением: почему Ярмоленко не играет в старте
Президент клуба – о молодежи и ветеранах
Президент «Динамо» Игорь Суркис объяснил, почему в последних двух матчах ветераны клуба Андрей Ярмоленко и Виталий Буяльский выходят в запасе.
«Вы же видите, кто выходит со скамейки запасных – Ярмоленко, Буяльский. Это явное усиление, но они пропустили часть сборов, поэтому Костюк ставит тех ребят, которые готовы на данный момент лучше. Я это понимаю, и, надеюсь, Ярмоленко, Буяльский, Караваев, Тимчик тоже это понимают.
Но они могут выйти, сделать разницу и дать результат. Мы должны давать нашей молодежи приобретать опыт, ведь такие ребята, как Редушко, Пономаренко, который забивает в каждой игре, должны играть», – сказал Суркис.
