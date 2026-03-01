Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Суркис выступил с заявлением: почему Ярмоленко не играет в старте
Украина. Премьер лига
01 марта 2026, 07:23 |
1076
0

Суркис выступил с заявлением: почему Ярмоленко не играет в старте

Президент клуба – о молодежи и ветеранах

01 марта 2026, 07:23 |
1076
0
Суркис выступил с заявлением: почему Ярмоленко не играет в старте
ФК Динамо. Игорь Суркис

Президент «Динамо» Игорь Суркис объяснил, почему в последних двух матчах ветераны клуба Андрей Ярмоленко и Виталий Буяльский выходят в запасе.

«Вы же видите, кто выходит со скамейки запасных – Ярмоленко, Буяльский. Это явное усиление, но они пропустили часть сборов, поэтому Костюк ставит тех ребят, которые готовы на данный момент лучше. Я это понимаю, и, надеюсь, Ярмоленко, Буяльский, Караваев, Тимчик тоже это понимают.

Но они могут выйти, сделать разницу и дать результат. Мы должны давать нашей молодежи приобретать опыт, ведь такие ребята, как Редушко, Пономаренко, который забивает в каждой игре, должны играть», – сказал Суркис.

По теме:
Удар в челюсть. ЛНЗ придется быстро реагировать на поражение от Полесья
Кривбасс – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Оболонь – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Игорь Суркис Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Андрей Ярмоленко Виталий Буяльский
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
Другие виды | 28 февраля 2026, 23:24 27
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича

Виктория Бущан раскритиковала спортсмена

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило форварда-гиганта в другой клуб УПЛ
Футбол | 28 февраля 2026, 21:33 1
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило форварда-гиганта в другой клуб УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило форварда-гиганта в другой клуб УПЛ

Федор Задорожный продолжит карьеру в Заре

Экс-тренер сборной Украины ответил Усику, который поддержал Бубку
Бокс | 28.02.2026, 07:30
Экс-тренер сборной Украины ответил Усику, который поддержал Бубку
Экс-тренер сборной Украины ответил Усику, который поддержал Бубку
Сборная Ирана планирует сняться с чемпионата мира
Футбол | 28.02.2026, 22:00
Сборная Ирана планирует сняться с чемпионата мира
Сборная Ирана планирует сняться с чемпионата мира
Аль-Фейха – Аль-Наср – 1:3. Как Роналду не забил пенальти. Видео голов
Футбол | 01.03.2026, 05:44
Аль-Фейха – Аль-Наср – 1:3. Как Роналду не забил пенальти. Видео голов
Аль-Фейха – Аль-Наср – 1:3. Как Роналду не забил пенальти. Видео голов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Я надеюсь, что Ярмоленко это поймет». Игорь Суркис выступил с заявлением
«Я надеюсь, что Ярмоленко это поймет». Игорь Суркис выступил с заявлением
28.02.2026, 19:08
Футбол
Источник: Усик заключил историческую сделку в боксе c Турки Аль-Шейхом
Источник: Усик заключил историческую сделку в боксе c Турки Аль-Шейхом
28.02.2026, 02:00 1
Бокс
Йожеф Сабо отреагировал на победу Динамо в матче с Эпицентром
Йожеф Сабо отреагировал на победу Динамо в матче с Эпицентром
27.02.2026, 15:37 8
Футбол
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперники для Лунина, Забарного
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперники для Лунина, Забарного
27.02.2026, 13:17 26
Футбол
Прыжки в высоту. Магучих выиграла чемпионат Украины 2026 в Киеве
Прыжки в высоту. Магучих выиграла чемпионат Украины 2026 в Киеве
28.02.2026, 21:39 10
Другие виды
Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку
Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку
28.02.2026, 11:43 11
Бокс
На старте чемпионата Украины по легкой атлетике побит мировой рекорд
На старте чемпионата Украины по легкой атлетике побит мировой рекорд
27.02.2026, 14:30 2
Другие виды
Клопп готов возглавить Реал, если туда придут четыре футболиста
Клопп готов возглавить Реал, если туда придут четыре футболиста
28.02.2026, 05:00 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем