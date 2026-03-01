Суркис выступил с заявлением: почему Ярмоленко не играет в старте

Президент «Динамо» Игорь Суркис объяснил, почему в последних двух матчах ветераны клуба Андрей Ярмоленко и Виталий Буяльский выходят в запасе.

«Вы же видите, кто выходит со скамейки запасных – Ярмоленко, Буяльский. Это явное усиление, но они пропустили часть сборов, поэтому Костюк ставит тех ребят, которые готовы на данный момент лучше. Я это понимаю, и, надеюсь, Ярмоленко, Буяльский, Караваев, Тимчик тоже это понимают.

Но они могут выйти, сделать разницу и дать результат. Мы должны давать нашей молодежи приобретать опыт, ведь такие ребята, как Редушко, Пономаренко, который забивает в каждой игре, должны играть», – сказал Суркис.