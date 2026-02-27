Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьевки 1/8 финала

27 февраля состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26 и была определена сетка турнира.

По итогам жеребьевки букмекерские конторы выставили котировки на будущего победителя главного еврокубка.

По мнению букмекеров, фаворитом на трофей ЛЧ является лондонский Арсенал – 3.70. В топ-3 главных претендентов также входят Бавария (6.51) и Барселона (7.01).

Реальные шансы также имеют Манчестер Сити (9.03), ПСЖ (9.03), Ливерпуль (10.03) и Реал Мадрид (13.02). Остальные котируются выше 20.00.

Матчи 1/8 финала пройдут 10–11 и 17–18 марта, четвертьфиналы запланированы на 7–8 и 14–15 апреля, полуфиналы состоятся 28–29 апреля и 5–6 мая, а финал – 30 мая на Пушкаш Арене в Будапеште.

Котировки на победителя Лиги чемпионов 2025/26