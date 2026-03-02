Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игорь СУРКИС: «Не нужно считать мои деньги. У Динамо все в порядке»
Украина. Премьер лига
02 марта 2026, 16:15 | Обновлено 02 марта 2026, 16:58
1430
9

Игорь СУРКИС: «Не нужно считать мои деньги. У Динамо все в порядке»

Президент клуба уверен, что финансовая ситуация под контролем

02 марта 2026, 16:15 | Обновлено 02 марта 2026, 16:58
1430
9 Comments
Игорь СУРКИС: «Не нужно считать мои деньги. У Динамо все в порядке»
ФК Динамо Киев

Президент Динамо Игорь Суркис не согласен с критикой тех, кто утверждает, что киевляне не подписывают сильных легионеров из-за проблем с финансами.

«Брать легионеров для количества, когда есть свои ребята, я не буду, чтобы закрыть дорогу Редушко или Пономаренко. Про финансы там говорят разные журналисты... Не нужно считать мои деньги».

«У нас все в порядке – все вовремя получают зарплату. 650 работников и футболисты. Все довольны. А закончится война – все увидите», – сказал Суркис.

В таблице УПЛ команда идет на 4-й позиции с отставанием от Шахтера в 9 очков.

По теме:
Когда на повышение? Неожиданный форвард может стать лучшим бомбардиром УПЛ
Дебют Суркиса-младшего, поражение ЛНЗ, единоличное лидерство Шахтера
Первый успех в гостях. Кудровка обыграла СК Полтава на Оболонь Арене
Динамо Киев Игорь Суркис Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: Профутбол Digital
Оцените материал
(27)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирон МАРКЕВИЧ: «Его нужно лишить звания Героя Украины»
Футбол | 02 марта 2026, 07:01 13
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его нужно лишить звания Героя Украины»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его нужно лишить звания Героя Украины»

Известный тренер поддержал Гераскевича в ситуации с Бубкой

Йожеф САБО: «Он не умеет играть. Это не помощь для сборной Украины»
Футбол | 02 марта 2026, 09:02 9
Йожеф САБО: «Он не умеет играть. Это не помощь для сборной Украины»
Йожеф САБО: «Он не умеет играть. Это не помощь для сборной Украины»

Известный тренер – о Зинченко

Динамо выступило с официальным заявлением о Йожефе Сабо
Футбол | 02.03.2026, 00:02
Динамо выступило с официальным заявлением о Йожефе Сабо
Динамо выступило с официальным заявлением о Йожефе Сабо
Реал Мадрид – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 02.03.2026, 15:01
Реал Мадрид – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал Мадрид – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ФИФА нашла сборную, которая заменит Иран на чемпионате мира 2026
Футбол | 02.03.2026, 08:42
ФИФА нашла сборную, которая заменит Иран на чемпионате мира 2026
ФИФА нашла сборную, которая заменит Иран на чемпионате мира 2026
Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
тоді нах було підписувати Бленуце
Ответить
+5
Микола Унгурян
в принципі питання ж не в грошах, а в ефективності трансферної політики, адже навіть в найкращі часи то вдалих трансферів було одиниці. 
Ответить
+2
080808
Хоче сказати, що до війни все було "в ажурі" ? ))) "всі вчасно отримують зарплату" - це, звичайно, для Динамо рівень) Перетворив Динамо на карманний клуб для вирішення власних питань, якось так.
Ответить
-1
ZANREGENT
Насчёт денег соглашусь. Но что с газоном на стадионе имени Лобановского и что по трагсферам? Взяли того же Бленуце,подписали контракт на 5 лет - и где он? Даже в заявку на матч не попадает.
Ответить
-1
Показать Скрыть 2 ответа
New Zelander
650 працівників? Ось і відповідь чому вже не вистачає грошей навіть на невеличкий трансфер
Ответить
-3
Показать Скрыть 2 ответа
Популярные новости
Сергей Бубка, который молчит о войне, заговорил об Украине
Сергей Бубка, который молчит о войне, заговорил об Украине
01.03.2026, 06:43 34
Другие виды
Цыганков получил предложение покинуть Жирону и принял решение
Цыганков получил предложение покинуть Жирону и принял решение
02.03.2026, 07:36 5
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебя побил старик, ты просто какое-то ничтожество»
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебя побил старик, ты просто какое-то ничтожество»
02.03.2026, 06:15 1
Бокс
Восьмой гол в сезоне. В УПЛ появился единоличный лидер гонки бомбардиров
Восьмой гол в сезоне. В УПЛ появился единоличный лидер гонки бомбардиров
28.02.2026, 19:55
Футбол
Сборная Ирана планирует сняться с чемпионата мира
Сборная Ирана планирует сняться с чемпионата мира
28.02.2026, 22:00 42
Футбол
Плохие новости для Реброва. Лидер сборной не может играть в футбол
Плохие новости для Реброва. Лидер сборной не может играть в футбол
01.03.2026, 16:31 21
Футбол
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
01.03.2026, 10:21 109
Другие виды
Гераскевич получил сообщение от предателя Украины после дисквалификации
Гераскевич получил сообщение от предателя Украины после дисквалификации
02.03.2026, 06:22 4
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем