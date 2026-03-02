Игорь СУРКИС: «Не нужно считать мои деньги. У Динамо все в порядке»
Президент клуба уверен, что финансовая ситуация под контролем
Президент Динамо Игорь Суркис не согласен с критикой тех, кто утверждает, что киевляне не подписывают сильных легионеров из-за проблем с финансами.
«Брать легионеров для количества, когда есть свои ребята, я не буду, чтобы закрыть дорогу Редушко или Пономаренко. Про финансы там говорят разные журналисты... Не нужно считать мои деньги».
«У нас все в порядке – все вовремя получают зарплату. 650 работников и футболисты. Все довольны. А закончится война – все увидите», – сказал Суркис.
В таблице УПЛ команда идет на 4-й позиции с отставанием от Шахтера в 9 очков.
