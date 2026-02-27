Договорняки. Аргентинца дисквалифицировали на 6 лет и 9 месяцев

Международное агентство по вопросам честности в теннисе (ITIA) дисквалифировало Леонардо Абояна (АТР 526) на 6 лет и 9 месяцев за договорные матчи и оштрафовало его на $40 000 ($25 000 – условно) за 30 нарушений антикоррупционной программы.

С 2018 по 2025 года аргентинец участвовал в организации договорных матчей (в одиночном и парном разрядах) на турнирах уровня ITF World Tennis Tour и ATP Challenger. Среди нарушений также: содействие ставкам, получение вознаграждения за игру не в полную силу и несообщение о коррупционных предложениях.

Срок отстранения аргентинца начался 19 сентября 2025 года. Этот промежуток будет зачтен в общий период наказания, которое закончится 18 июня 2032 года (при условии выплаты штрафа).

Теннисист согласился на предложенные санкции и отказался от слушаний. В течение этого времени Абоняну запрещено участвовать в любых турнирах.