Луис Энрике подготовил сюрприз для Ильи Забарного

В субботу, 28 февраля, состоится матч 24-го тура чемпионата Франции по футболу, в котором сыграют «Гавр» и «ПСЖ».

Как сообщает известное французское издание Le Parisien, наставник французского клуба Луис Энрике запланировал ротацию футболистов в этом матче.

Ожидается, что с первых минут сыграет украинский футболист Илья Забарный, пару которому в центре защиты составит Люкас Бералдо.

Ранее сообщалось, что французский гранд «ПСЖ» рассматривает варианты усиления центра обороны уже летом. В клубе не до конца довольны выступлениями Ильи Забарного и Лукаса Бералдо.