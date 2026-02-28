Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
Луис Энрике подготовил сюрприз для Ильи Забарного

Ожидается, что украинец сыграет в следующем матче

Луис Энрике подготовил сюрприз для Ильи Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В субботу, 28 февраля, состоится матч 24-го тура чемпионата Франции по футболу, в котором сыграют «Гавр» и «ПСЖ».

Как сообщает известное французское издание Le Parisien, наставник французского клуба Луис Энрике запланировал ротацию футболистов в этом матче.

Ожидается, что с первых минут сыграет украинский футболист Илья Забарный, пару которому в центре защиты составит Люкас Бералдо.

Ранее сообщалось, что французский гранд «ПСЖ» рассматривает варианты усиления центра обороны уже летом. В клубе не до конца довольны выступлениями Ильи Забарного и Лукаса Бералдо.

Илья Забарный чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Гавр ПСЖ
Дмитрий Олийченко Источник: Le Parisien
Prokop
Ніфуя собі!!!! Дмитре, став головною новиною 📢
