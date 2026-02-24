Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ПСЖ принял решение по Забарному. Будет трансфер за 54 млн евро
Франция
24 февраля 2026, 07:57
ПСЖ принял решение по Забарному. Будет трансфер за 54 млн евро

Клуб купит Илье конкурента – Эдмонда Тапсобу

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдмонд Тапсоба

Французский гранд «ПСЖ» рассматривает варианты усиления центра обороны уже летом. В клубе не до конца довольны выступлениями Ильи Забарного и Лукаса Бералдо.

Главным кандидатом на замену украинцу называют защитника «Байера» Эдмонда Тапсобу. По информации французских СМИ, немецкий клуб готов отпустить 27-летнего буркинийца за 54 млн евро, хотя ранее его клаусула составляла 100 млн.

В текущем сезоне Тапсоба демонстрирует не только надежность в защите, но и результативность – 4 гола и 2 ассиста. Также парижане следят за Оусманом Диоманде из «Спортинга», однако вариант с Тапсобой пока выглядит более реалистичным.

Эдмонд Тапсоба Илья Забарный чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) трансферы Бундеслиги трансферы Лиги 1 трансферы Байер
Дмитрий Олийченко Источник: Foot01.com
