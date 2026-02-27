Владислав ГЕРАСКЕВИЧ: «Даже не думал присваивать деньги Ахметова»
Спортсмен побывал на матче УПЛ
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич приехал на матч чемпионата Украины между Шахтером и Вересом.
В перерыве спортсмен, который за свою гражданскую позицию был дисквалифицирован с Олимпиады-2026, сказал, что намерен продолжать карьеру, а также высказался о деньгах (10 миллионов гривен) от фонда Рината Ахметова.
«Вернулся к тренировкам, хотя было тяжело после перерыва. Я любою спорт и хочу продолжать выступления».
«Футбол? Я не сомневался в наших футбольных клубах, не сомневался в их чувстве достоинства. Наши клубы всегда вспоминают тех, кто погиб на войне с россией, и поддерживают семьи».
«Деньги от фонда Ахметова? Они пойдут в благотворительный фонд Гераскевича. Никогда даже не думал присваивать их себе. Они будут работать на победу Украины», – сказал Гераскевич.
Ранее Владислав сообщал, что свой известный шлем, который и стал причиной дисквалификации, будет выставлен на аукцион.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
27 февраля в Ньоне состоялась жеребьевка главного еврокубка
Sport.ua подводит итоги третьей для Украины безмедальной Олимпиады