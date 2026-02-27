Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Владислав ГЕРАСКЕВИЧ: «Даже не думал присваивать деньги Ахметова»
Украина. Премьер лига
27 февраля 2026, 16:41 | Обновлено 27 февраля 2026, 16:44
676
1

Владислав ГЕРАСКЕВИЧ: «Даже не думал присваивать деньги Ахметова»

Спортсмен побывал на матче УПЛ

27 февраля 2026, 16:41 | Обновлено 27 февраля 2026, 16:44
676
1 Comments
Владислав ГЕРАСКЕВИЧ: «Даже не думал присваивать деньги Ахметова»
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Гераскевич

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич приехал на матч чемпионата Украины между Шахтером и Вересом.

В перерыве спортсмен, который за свою гражданскую позицию был дисквалифицирован с Олимпиады-2026, сказал, что намерен продолжать карьеру, а также высказался о деньгах (10 миллионов гривен) от фонда Рината Ахметова.

«Вернулся к тренировкам, хотя было тяжело после перерыва. Я любою спорт и хочу продолжать выступления».

«Футбол? Я не сомневался в наших футбольных клубах, не сомневался в их чувстве достоинства. Наши клубы всегда вспоминают тех, кто погиб на войне с россией, и поддерживают семьи».

«Деньги от фонда Ахметова? Они пойдут в благотворительный фонд Гераскевича. Никогда даже не думал присваивать их себе. Они будут работать на победу Украины», – сказал Гераскевич.

Ранее Владислав сообщал, что свой известный шлем, который и стал причиной дисквалификации, будет выставлен на аукцион.

По теме:
ФОТО. Гераскевич посетил матч Шахтера с Вересом и получил футболку
Йожеф САБО: «Лех лучший вариант, чем Самсунспор»
Тренер Эпицентра: «Позитив? Хорошо, что четыре пропустили от Динамо»
Ринат Ахметов Владислав Гераскевич скелетон Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперники для Лунина, Забарного
Футбол | 27 февраля 2026, 13:17 15
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперники для Лунина, Забарного
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперники для Лунина, Забарного

27 февраля в Ньоне состоялась жеребьевка главного еврокубка

Об Олимпиаде. Жестко и без розовых очков
Олимпийские игры | 27 февраля 2026, 07:29 36
Об Олимпиаде. Жестко и без розовых очков
Об Олимпиаде. Жестко и без розовых очков

Sport.ua подводит итоги третьей для Украины безмедальной Олимпиады

Милевский двумя словами отреагировал на очередную встречу Реала и Сити в ЛЧ
Футбол | 27.02.2026, 14:07
Милевский двумя словами отреагировал на очередную встречу Реала и Сити в ЛЧ
Милевский двумя словами отреагировал на очередную встречу Реала и Сити в ЛЧ
Динамо – Эпицентр. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 27.02.2026, 08:45
Динамо – Эпицентр. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо – Эпицентр. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Потенциальные соперники Шахтера. Стадия 1/16 финала Лиги конференций
Футбол | 26.02.2026, 19:00
Потенциальные соперники Шахтера. Стадия 1/16 финала Лиги конференций
Потенциальные соперники Шахтера. Стадия 1/16 финала Лиги конференций
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перший Серед Рівних в бані
Пізніше раптово виявиться, що у Владислава звідкись взялися три квартири на Липках і Рейндж Ровер із Мерседесом S класу, оформлені на куму двоюрідного брата. 
Ответить
+2
Популярные новости
Экс-тренер Динамо и сборной Украины решил полностью разорвать отношения
Экс-тренер Динамо и сборной Украины решил полностью разорвать отношения
27.02.2026, 07:30 2
Футбол
Александр УСИК: «Я решил помочь им стать новыми чемпионами мира»
Александр УСИК: «Я решил помочь им стать новыми чемпионами мира»
25.02.2026, 23:39
Бокс
Барселона готова оформить самый позорный трансфер в истории
Барселона готова оформить самый позорный трансфер в истории
26.02.2026, 08:00 11
Футбол
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все участники 1/8 финала
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все участники 1/8 финала
26.02.2026, 06:23 23
Футбол
Гранд попрощается с тренером после позора в Лиге чемпионов. Нашли замену
Гранд попрощается с тренером после позора в Лиге чемпионов. Нашли замену
26.02.2026, 20:16
Футбол
У Шахтера – два варианта. Определены участники 1/8 финала Лиги конференций
У Шахтера – два варианта. Определены участники 1/8 финала Лиги конференций
27.02.2026, 07:58 15
Футбол
Калинина разгромила Завацкую и вышла в 1/4 финала турнира WTA 125 в Анталье
Калинина разгромила Завацкую и вышла в 1/4 финала турнира WTA 125 в Анталье
26.02.2026, 14:15 11
Теннис
У Турки Аль-Шейха возникли большие проблемы
У Турки Аль-Шейха возникли большие проблемы
27.02.2026, 05:00 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем