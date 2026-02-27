Украина. Премьер лига27 февраля 2026, 17:59 | Обновлено 27 февраля 2026, 18:22
Хавбек Динамо высказался о возвращении в сборную Украины: «Решаю не я»
Бражко не знает, что решит Ребров
Хавбек Динамо Владимир Бражко в прошлом году потерял место в составе сборной Украины и не знает, вернется ли в команду на матч плей-офф отбора на ЧМ-2026 против Швеции.
«Сконцентрирован только на Динамо, на следующем матче Кубка Украины. А как будет, так и будет».
«Решаю по сборной Украины не я, решает главный тренер», – сказал Бражко.
Игрок в составе национальной команды провел 9 матчей.
