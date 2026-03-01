СУРКИС: «Это страшный сон для фанатов, что они играют за Динамо»

Яна Суркис отреагировала на дебют своего брата Вячеслава Суркиса в составе основы «Динамо» Киев.

20-летний вратарь впервые сыграл в УПЛ в матче против «Эпицентра» (4:0), выйдя на поле на 81-й минуте именно в день своего рождения.

Примечательно, что в той игре одновременно выступали сын и зять братьев Суркисов, ведь Яна является женой защитника киевлян Кристиана Биловара.

«Ну это же страшный сон болельщиков – сын и зять на одном поле. А вообще я очень рада за брата, знаю, сколько сил он вкладывает в свою карьеру», – написала Яна.