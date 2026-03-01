Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. СУРКИС: «Это страшный сон для фанатов, что они играют за Динамо»
Украина. Премьер лига
01 марта 2026, 00:24 |
366
1

СУРКИС: «Это страшный сон для фанатов, что они играют за Динамо»

Яна – о дебюте брата Вячеслава Суркиса

01 марта 2026, 00:24 |
366
1 Comments
СУРКИС: «Это страшный сон для фанатов, что они играют за Динамо»
Instagram. Яна Суркис

Яна Суркис отреагировала на дебют своего брата Вячеслава Суркиса в составе основы «Динамо» Киев.

20-летний вратарь впервые сыграл в УПЛ в матче против «Эпицентра» (4:0), выйдя на поле на 81-й минуте именно в день своего рождения.

Примечательно, что в той игре одновременно выступали сын и зять братьев Суркисов, ведь Яна является женой защитника киевлян Кристиана Биловара.

«Ну это же страшный сон болельщиков – сын и зять на одном поле. А вообще я очень рада за брата, знаю, сколько сил он вкладывает в свою карьеру», – написала Яна.

По теме:
Карпаты – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Мирослав СТУПАР: «Это было нарушение правил»
Бывший спортивный директор Карпат устроился на работу в Эпицентре
Яна Суркис Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Вячеслав Суркис Эпицентр Каменец-Подольский
Дмитрий Олийченко Источник: Telegram
REALIST
того й такі результати
Ответить
0
