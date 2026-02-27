Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Буковина – Вильхивцы – 6:0. Разобрались с соперником. Видео голов и обзор
Украина. Первая лига
27 февраля 2026, 13:39 | Обновлено 27 февраля 2026, 13:40
«Буковина» без проблем обыграла клуб из Второй лиги

ФК Буковина

Украинские клубы Первой и Второй лиги ведут подготовку к весенней части сезона. В четверг, 26 февраля, «Буковина» провела контрольный матч с клубом «Вильхивцы».

Напряженной борьбы не получилось. «Буковина» легко обыграла соперника, выступающего во Второй лиге, забив шесть мячей. Четыре из них влетели в ворота ФК «Вильхивцы» во второй половине матча.

Товарищеский матч. 26 февраля

«Буковина» (Черновцы) – ФК «Вильхивцы» – 6:0

Голы: Ильин, 26, Груша, 28, Тищенко, 55, 59, Витенчук, 66, Войтиховский, 69

Видео голов и обзор матча

товарищеские матчи Буковина Черновцы учебно-тренировочные сборы Виталий Груша Олег Ильин Иван Тищенко Максим Войтиховский Вадим Витенчук Вильхивцы видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
