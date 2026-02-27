Буковина – Вильхивцы – 6:0. Разобрались с соперником. Видео голов и обзор

Украинские клубы Первой и Второй лиги ведут подготовку к весенней части сезона. В четверг, 26 февраля, «Буковина» провела контрольный матч с клубом «Вильхивцы».

Напряженной борьбы не получилось. «Буковина» легко обыграла соперника, выступающего во Второй лиге, забив шесть мячей. Четыре из них влетели в ворота ФК «Вильхивцы» во второй половине матча.

Товарищеский матч. 26 февраля

«Буковина» (Черновцы) – ФК «Вильхивцы» – 6:0

Голы: Ильин, 26, Груша, 28, Тищенко, 55, 59, Витенчук, 66, Войтиховский, 69

