Буковина – Вильхивцы – 6:0. Разобрались с соперником. Видео голов и обзор
«Буковина» без проблем обыграла клуб из Второй лиги
27 февраля 2026, 13:39 | Обновлено 27 февраля 2026, 13:40
Украинские клубы Первой и Второй лиги ведут подготовку к весенней части сезона. В четверг, 26 февраля, «Буковина» провела контрольный матч с клубом «Вильхивцы».
Напряженной борьбы не получилось. «Буковина» легко обыграла соперника, выступающего во Второй лиге, забив шесть мячей. Четыре из них влетели в ворота ФК «Вильхивцы» во второй половине матча.
Товарищеский матч. 26 февраля
«Буковина» (Черновцы) – ФК «Вильхивцы» – 6:0
Голы: Ильин, 26, Груша, 28, Тищенко, 55, 59, Витенчук, 66, Войтиховский, 69
Видео голов и обзор матча
