Динамо заявило на сезон украинского футболиста 2008 года рождения
Украинский защитник Дмитрий Парута вернулся в расположение «Динамо» (Киев) после аренды в «Эпицентре». Киевский клуб уже внес молодого футболиста в заявку на сезон Украинской Премьер-лиги по списку Б.
В августе 2025 года игрок 2008 года рождения присоединился к дебютанту элитного дивизиона и выступал за команду U-19. В ее составе он провел одиннадцать матчей.
Ранее Парута также играл за львовское «Динамо», «Львов» U-17 и «Ингулец» U-19. В июле 2025 года защитник стал игроком «Динамо», несколько раз попадал в заявку команды U-19, однако дебютировать на поле тогда не смог.
В предыдущем сезоне Парута провел 13 матчей в чемпионате U-19 в составе «Ингульца», результативными действиями не отличился.
