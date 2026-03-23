  4. Динамо заявило на сезон украинского футболиста 2008 года рождения
Украина. Премьер лига
23 марта 2026, 09:42
Динамо заявило на сезон украинского футболиста 2008 года рождения

Дмитрий Парута вернулся в Киев

ФК Динамо. Дмитрий Парута

Украинский защитник Дмитрий Парута вернулся в расположение «Динамо» (Киев) после аренды в «Эпицентре». Киевский клуб уже внес молодого футболиста в заявку на сезон Украинской Премьер-лиги по списку Б.

В августе 2025 года игрок 2008 года рождения присоединился к дебютанту элитного дивизиона и выступал за команду U-19. В ее составе он провел одиннадцать матчей.

Ранее Парута также играл за львовское «Динамо», «Львов» U-17 и «Ингулец» U-19. В июле 2025 года защитник стал игроком «Динамо», несколько раз попадал в заявку команды U-19, однако дебютировать на поле тогда не смог.

В предыдущем сезоне Парута провел 13 матчей в чемпионате U-19 в составе «Ингульца», результативными действиями не отличился.

По теме:
Александр КУЧЕР: «На Шахтер давит нынешняя ситуация»
ОФИЦИАЛЬНО. Буткевич и Усик выступили с требованием к Шевченко
Усик и Буткевич нашли виноватого после скандального поражения от Динамо
Динамо Киев трансферы аренда игрока чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев U-19 чемпионат Украины по футболу U-19 трансферы УПЛ Эпицентр Каменец-Подольский Эпицентр Каменец-Подольский U-19
Дмитрий Олийченко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аонишики впервые проиграл йокодзуне Хосерю. Как прошел 15-й день Haru Basho
Борьба | 22 марта 2026, 14:05 0
Аонишики впервые проиграл йокодзуне Хосерю. Как прошел 15-й день Haru Basho
Аонишики впервые проиграл йокодзуне Хосерю. Как прошел 15-й день Haru Basho

Оба украинца завершили турнир с отрицательным балансом

Лунин помог в мадридском дерби. Реал вырвал победу у Атлетико
Футбол | 22 марта 2026, 23:58 9
Лунин помог в мадридском дерби. Реал вырвал победу у Атлетико
Лунин помог в мадридском дерби. Реал вырвал победу у Атлетико

Команды забили пять голов

Мбаппе глубоко разочарован ситуацией в Реале. Килиан принял решение
Футбол | 23.03.2026, 00:14
Мбаппе глубоко разочарован ситуацией в Реале. Килиан принял решение
Мбаппе глубоко разочарован ситуацией в Реале. Килиан принял решение
Воспитанник Динамо получил предложение играть с русскими и принял решение
Футбол | 23.03.2026, 07:22
Воспитанник Динамо получил предложение играть с русскими и принял решение
Воспитанник Динамо получил предложение играть с русскими и принял решение
На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
Другие виды | 22.03.2026, 08:12
На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
Популярные новости
Альваро АРБЕЛОА: «Куртуа – лучший вратарь в истории, а Лунин...»
Альваро АРБЕЛОА: «Куртуа – лучший вратарь в истории, а Лунин...»
21.03.2026, 14:05 11
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер – на вершине перед паузой в чемпионате
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер – на вершине перед паузой в чемпионате
23.03.2026, 06:23 2
Футбол
У форварда сборной Украины – проблемы. Он пока не может играть в футбол
У форварда сборной Украины – проблемы. Он пока не может играть в футбол
22.03.2026, 16:40 13
Футбол
Аонишики победил чемпиона. Как прошел 14-й день Haru basho
Аонишики победил чемпиона. Как прошел 14-й день Haru basho
21.03.2026, 13:15
Борьба
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
22.03.2026, 14:22 57
Футбол
Полная доминация, нокаут на первой минуте! Лапин провел бой в Украине
Полная доминация, нокаут на первой минуте! Лапин провел бой в Украине
21.03.2026, 21:15 5
Бокс
Падение Меркушиной. Эберг и Симон разыграли победу на финише персьюта
Падение Меркушиной. Эберг и Симон разыграли победу на финише персьюта
21.03.2026, 15:21 11
Биатлон
Динамо выступило с заявлением о Матвее Пономаренко
Динамо выступило с заявлением о Матвее Пономаренко
21.03.2026, 08:26 14
Футбол
