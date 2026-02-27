Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком

Главный редактор лицензированной букмекерской компании betking Ярослав Перканюк поделился мнением по поводу самых интересных футбольных событий в европейских чемпионатах в период с 28-го февраля по 1-е марта.

Чемпионат Англии

28 тур

1.03.2026

«Манчестер Юнайтед» – «Кристал Пелэс»

Жаль мальчика. Фрэнка Айлетта. Не стрижется уже больше полтора года. Все ждет пять подряд побед своего любимого «Манчестер Юнайтед». С приходом на тренерский мостик «красных дьяволов» Майкла Каррика Айлетт был как никогда близок к парикмахерской, но увы: после четырех побед кряду – лишь ничья. И теперь снова нужно все начинать сначала. Однако «МЮ» сейчас – отнюдь не те лузеры, ради которых Фрэнк затеял этот свой челлендж. Сейчас команда из красной части Манчестера – не только на ходу, но и в хорошем эмоциональном состоянии. Я почти уверен, что в матче против растрепанного и нестабильного «Пэлас» подопечные «временного» Каррика одержат победу, и Айлетт снова воспрянет духом.

«Арсенал» – «Челси»

Центральный матч тура, и на данный момент наверняка самое резонансное лондонское дерби. И одновременно один из самых непредсказуемых поединков тура. «Арсенал» – все еще лидер чемпионского забега, но уже не такой безоговорочный, и уже заметно стихли голоса, называющие «канониров» лучшей командой континента в нынешнем сезоне. Местами у этой лучшей команды случаются непредвиденные сбои. По потерянным очкам «МанСити» отстает лишь на два балла, так что золотая интрига АПЛ живее всех живых. В игре первого круга команда Артеты не совладала с «пенсионерами». Вполне может повториться предыдущий сценарий. Хотя в этом случае ясно лишь то, что почти ничего не ясно. Осторожно предположу, что сыграет ставка «обе забьют». И что хозяева не уступят. А вот победят ли – не уверен.

Чемпионат Германии

24 тур

28.02.2026

«Боруссия» (Дортмунд) – «Бавария»

Главный матч и тура, и одновременно второго круга. Фактически, «золотой матч», который будет сыгран не в конце сезона, а в последний день зимы. Если кто-то в Бундеслиге сейчас и может бросить вызов «Звезде Юга», так это, разве что, «Дортмунд». Подопечные Нико Ковача на данный момент проиграли лишь раз – именно «Баварии» в первом круге. У команды Венсана Компани тоже лишь одна пробоина, но за счет большего числа побед мюнхенцы оторвались от дортмундцев на восемь очков. Очевидно, что если «черно-желтые» в этом поединке не победят, а тем более, если уступят, то уже после этой игры Серебряную Салатницу можно по новой вручать «рекордмайстеру». Есть ли шанс у «Боруссии» победить? Есть, но небольшой, скажу откровенно. Накануне этой игры у «шмелей» важнейший матч ЛЧ против «Аталанты», в то время как «Бавария» может себе позволить спокойно готовиться непосредственно к вояжу в Дортмунд. Мой прогноз, окромя «обе забьют» – «Бавария» не проиграет. Это как минимум.

Лицензированный букмекер betking, входящий в состав King Group, является официальным беттинг-партнером ведущей футбольной лиги Испании — Ла Лиги — в Украине.

Чемпионат Испании

26 тур

28.02.2026

«Барселона» – «Вильярреал»

Еще один крутейший матч европейского клубного календаря: центральная игра тура в Ла Лиге. К лидеру пожалует третья команда турнирной таблицы. На бумаге действующий чемпион – явный фаворит. Что там будет на самом деле – одному Всевышнему известно. Нестабильна сейчас «Барса». Причем нестабильность ее – какая-то шальная, необъяснимая. Ну как, скажите на милость, можно «влететь» в Кубке Короля «Атлетико» аж 0:4? А как затем проиграть «Жироне»? Что касается «Вильярреала», то команда Марселино на этом фоне – почти образец закономерности: провалив Лигу чемпионов, в Ла Лиге «Субмарина» свое берет исправно. Возьмут ли «свое» гости и в этот раз? Будут пытаться, это очевидно. И, скорее всего, без забитого мяча поле не покинут. Но, несмотря на удручающую нестабильность «блауграны», я все-таки рекомендую в этот раз ставить на ее победу.

Чемпионат Италии

27 тур

28.02.2026

«Интер» – «Дженоа»

Этот матч лично мне видится интересным в первую очередь по причине громкого фиаско «Интера» накануне уже в первом раунде плей-офф чемпионской Лиги. Финалист минувшего розыгрыша ЛЧ без шансов проиграл норвежскому «Буде-Глимт». И вот теперь чертовски интересно будет посмотреть на безоговорочного лидера серии А в поединке против команды нашего Руслана Малиновского. И интересность эта связана с практически единственным вопросом: сумеют/успеют оклематься подопечные Киву от столь звонкой пощечины, или нет. Мой прогноз: сумеют. Соперник для этого – целиком удобоваримый. В последних 13 поединках «Интер» не проигрывал «Дженоа». Считаю, не проиграет и в этот раз. Точнее, выиграет.

1.03.2026

«Рома» – «Ювентус»

Однозначно центральный матч тура. Громкая история у этого поединка, славное прошлое, приятные воспоминания. На данном этапе – разборки за зону Лиги чемпионов: на большее, то есть на скудетто, в нынешнем сезоне обе команды вряд ли смогут претендовать. Пару-тройку недель назад я бы без колебаний рекомендовал ставить на «Юве». И рекомендации мои были бы связаны с отличной формой «Старой синьоры», которая наконец-то привыкла к требованиям Спаллетти. В то время как «Рома» все еще корчилась под рукой у Гасперини, не умея выигрывать в лобовых матчах. Но сейчас… «Ювентус» проиграл в последних трех поединках, и все эти поражения весьма болезненные. А вот «Рома» - наоборот воспрянула. Хватит ли этой «волчьей» прыти, чтобы обыграть «бьянко-нери»? Может, и не хватит, но что-то мне подсказывает, что как минимум на ничью хозяева наиграют.

Чемпионат Франции

24 тур

1.03.2026

«Марсель» – «Лион»

Еще один «звонкий» матч. Центральный в туре Лиги 1. Четвертая команда лиги против третьей. Если в историческом ракурсе, то первый настоящий французский гегемон сыграет против второго, такого же настоящего. И хотя сейчас во Франции пришло время, даже не время, а эпоха уже третьего гегемона (вряд ли нужно объяснять, кто это), все равно матчи между «небесно-белыми» и «ткачами» - это живая классика тамошнего чемпионата. Предположу, что матч окажется результативным. Было бы как минимум интересно наблюдать за тренерской дуэлью двух бывших наставников «Шахтера» - Де Дзерби и Фонсеки, но итальянец уже покинул «Велодром». Ему на смену пришел бывший капитан «Марселя» Бейе. Его тренерский дебют увенчался провалом: поражение от «Бреста». В свою очередь, португалец в минувшем туре не смог добыть во главе «Лиона» 14-ю победу подряд: поражение «Страсбуру». В общем, командам есть что доказывать. В трех крайних очных домашних матчах выигрывали марсельцы. В этот раз добыть три очка им будет крайне сложно: команда до сих пор «разобранная» после ухода Де Дзерби. Посему это хороший шанс для «Лиона» зацепиться за очки. Мой прогноз: ничья при «обе забьют».

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ. ТОВ «СЛОТС Ю.ЕЙ.» Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.