Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский

Легендарный агроном Анатолий Колоша завершил свою работу в «Динамо».

Как сообщает источник, Колоша более 40 лет занимался футбольными полями клуба и базой в Конча-Заспе. В свое время специалиста в структуру киевлян пригласил Валерий Лобановский.

Отмечается, что с 23 февраля Колоша был официально уволен. Одной из причин называют отсутствие у него профильного агрономического образования – опыт он приобретал исключительно на практике.

Ранее известный журналист Владимир Зверов объяснил проблемы с газоном на стадионе «Динамо» имени Лобановского.