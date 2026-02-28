Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
Колоше напомнили, что у него нет соответствующего образования
Легендарный агроном Анатолий Колоша завершил свою работу в «Динамо».
Как сообщает источник, Колоша более 40 лет занимался футбольными полями клуба и базой в Конча-Заспе. В свое время специалиста в структуру киевлян пригласил Валерий Лобановский.
Отмечается, что с 23 февраля Колоша был официально уволен. Одной из причин называют отсутствие у него профильного агрономического образования – опыт он приобретал исключительно на практике.
Ранее известный журналист Владимир Зверов объяснил проблемы с газоном на стадионе «Динамо» имени Лобановского.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Все три поединка Ирана должны пройти в США
Луниным заинтересовался итальянский гранд