Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
Украина. Премьер лига
28 февраля 2026, 22:46 | Обновлено 28 февраля 2026, 22:49
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский

Колоше напомнили, что у него нет соответствующего образования

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Колоша

Легендарный агроном Анатолий Колоша завершил свою работу в «Динамо».

Как сообщает источник, Колоша более 40 лет занимался футбольными полями клуба и базой в Конча-Заспе. В свое время специалиста в структуру киевлян пригласил Валерий Лобановский.

Отмечается, что с 23 февраля Колоша был официально уволен. Одной из причин называют отсутствие у него профильного агрономического образования – опыт он приобретал исключительно на практике.

Ранее известный журналист Владимир Зверов объяснил проблемы с газоном на стадионе «Динамо» имени Лобановского.

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу газон Анатолий Колоша Украинская Премьер-лига стадион Динамо им. Валерия Лобановского
Дмитрий Олийченко Источник: Footboom
Urets
Хороші профі в цій компанії вже не потрібні, візьмуть чергового синка Шахова чи Радуцького, що буде добре лизати зад Суркісам
BekXan
40 років і тут бац знайшли старенького того хто винен що поле в гівно...Вчергове показуєі доказує що в структурі Динамо працють профани менеджери і збіговисько людей який на той клуб класти.Це гидко і мерзенно...Тхне якимось лайном...
Lesovij7
Видимо нужно пристроить кого-то из семьи Суркиса
Перший Серед Рівних в бані
Гнилий цинічний жалюгідний клуб.
