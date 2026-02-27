Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
27 февраля 2026, 07:23 | Обновлено 27 февраля 2026, 07:55
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27 февраля в 13:00 в Ньоне пройдет жеребьевка главного еврокубка

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

27 февраля в 13:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

8 лучших команд основного раунда автоматически вышли в 1/8 финала. А на стадии 1/16 финала были определены еще 8 участников этой стадии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Будет проведена жеребьевка всех решающих стадий турнира с учетом предварительной сетки плей-офф.

Испанский Реал Мадрид с украинским голкипером Андреем Луниным в 1/8 финала проведет матчи против Спортинга или Манчестер Сити.

Французский ПСЖ с украинским защитником Ильей Забарным на этой стадии сыграет против Барселоны или Челси.

Матчи 1/8 финала пройдут 10/11 и 17/18 марта, четвертьфиналы запланированы на 7/8 и 14/15 апреля, полуфиналы состоятся 28/29 апреля и 5/6 мая. Финал намечен на 30 мая на Пушкаш Арене в венгерском Будапеште.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция жеребьевки проводится 27 февраля в 13:00 на официальном сайте УЕФА.

📺 Видеотрансляция

🏆 Лига чемпионов УЕФА 2025/26

Потенциальные пары 1/8 финала. 10/11 и 17/18 марта

  • ПСЖ (Франция) – Барселона (Испания) или Челси (Англия)
  • Галатасарай (Турция) – Ливерпуль (Англия) или Тоттенхэм (Англия)
  • Реал Мадрид (Испания) – Спортинг (Португалия) или Манчестер Сити (Англия)
  • Аталанта (Италия) – Арсенал (Англия) или Бавария (Германия)
  • Ньюкасл (Англия) – Челси (Англия) или Барселона (Испания)
  • Атлетико (Испания) – Тоттенхэм (Англия) или Ливерпуль (Англия)
  • Буде-Глимт (Норвегия) – Манчестер Сити (Англия) или Спортинг (Португалия)
  • Байер (Германия) – Бавария (Германия) или Арсенал (Англия)

⚽️ Сетка плей-офф

📊 Инфографика

По теме:
Реал нацелился на лидера лондонского Арсенала
Слот – о трансферах Ливерпуля: 450 млн потрачено, а эффект всего на 250 млн
Флик оценил шансы Барселоны отыграться после поражения 0:4 от Атлетико
