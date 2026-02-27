Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
27 февраля в 13:00 в Ньоне пройдет жеребьевка главного еврокубка
27 февраля в 13:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.
8 лучших команд основного раунда автоматически вышли в 1/8 финала. А на стадии 1/16 финала были определены еще 8 участников этой стадии.
Будет проведена жеребьевка всех решающих стадий турнира с учетом предварительной сетки плей-офф.
Испанский Реал Мадрид с украинским голкипером Андреем Луниным в 1/8 финала проведет матчи против Спортинга или Манчестер Сити.
Французский ПСЖ с украинским защитником Ильей Забарным на этой стадии сыграет против Барселоны или Челси.
Матчи 1/8 финала пройдут 10/11 и 17/18 марта, четвертьфиналы запланированы на 7/8 и 14/15 апреля, полуфиналы состоятся 28/29 апреля и 5/6 мая. Финал намечен на 30 мая на Пушкаш Арене в венгерском Будапеште.
Видеотрансляция жеребьевки проводится 27 февраля в 13:00 на официальном сайте УЕФА.
🏆 Лига чемпионов УЕФА 2025/26
Потенциальные пары 1/8 финала. 10/11 и 17/18 марта
- ПСЖ (Франция) – Барселона (Испания) или Челси (Англия)
- Галатасарай (Турция) – Ливерпуль (Англия) или Тоттенхэм (Англия)
- Реал Мадрид (Испания) – Спортинг (Португалия) или Манчестер Сити (Англия)
- Аталанта (Италия) – Арсенал (Англия) или Бавария (Германия)
- Ньюкасл (Англия) – Челси (Англия) или Барселона (Испания)
- Атлетико (Испания) – Тоттенхэм (Англия) или Ливерпуль (Англия)
- Буде-Глимт (Норвегия) – Манчестер Сити (Англия) или Спортинг (Португалия)
- Байер (Германия) – Бавария (Германия) или Арсенал (Англия)
⚽️ Сетка плей-офф
📊 Инфографика
