Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
27 февраля 2026, 04:24 |
Бенфике грозит новое наказание от УЕФА

Столкновения болельщиков перед матчем с Реалом могут дорого стоить лиссабонцам

Бенфике грозит новое наказание от УЕФА
Getty Images/Global Images Ukraine

Лиссабонская «Бенфика» может подвергнуться санкциям со стороны УЕФА вследствие столкновений между фанатами португальской команды и сотрудниками полиции. Инциденты произошли перед началом ответного поединка раунда плей-офф Лиги чемпионов против мадридского «Реала» (1:2), о чем информирует издание A Bola.

Помимо того что болельщики бросали различные предметы и вступали в стычки с правоохранителями, перед входом на арену был зафиксирован случай расистского поведения со стороны одного из присутствующих.

Поскольку подобные нарушения со стороны поклонников клуба уже имели место на других гостевых играх в еврокубках, вердикт УЕФА обещает быть жестким. «Бенфике» может грозить крупный денежный штраф либо запрет на реализацию билетов для болельщиков на выездные матчи в турнирах под эгидой союза.

Бенфика Реал Мадрид беспорядки фанаты УЕФА Лига чемпионов
Михаил Олексиенко Источник: A Bola
