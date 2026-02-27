Игрок Бенфики передумал обмениваться футболкой с Винисиусом Жуниором
Сидни Кабрал изменил свое решение относительно обмена футболками с вингером мадридского Реала
Защитник «Бенфики» Сидни Кабрал изменил свое решение относительно обмена футболками с вингером мадридского «Реала» Винисиусом Жуниором.
Испанский клуб выбил португальцев из Лиги чемпионов, выиграв оба стыковых матча (1:0 и 2:1). По завершении ответной встречи в Мадриде Кабрал обратился к Винисиусу с просьбой об обмене – бразильский игрок согласился сделать это в подтрибунном помещении.
По сведениям издания A Bola, Сидни планировал обсудить этот вопрос с руководством, однако, оказавшись в раздевалке, осознал, что подобный жест может спровоцировать внутренние конфликты и негативно сказаться на атмосфере в коллективе.
Кабрал подтвердил, что его просьба была импульсивной, и он не ожидал, что этому эпизоду уделят так много внимания. В конечном счете защитник предпочел отказаться от обмена.
Стоит отметить, что в первой игре Винисиус выдвинул обвинения в расизме против Джанлуки Престианни, из-за чего аргентинский футболист получил дисквалификацию на ответный поединок.
