  4. Игрок Бенфики передумал обмениваться футболкой с Винисиусом Жуниором
Лига чемпионов
27 февраля 2026, 03:30 | Обновлено 27 февраля 2026, 03:31
Игрок Бенфики передумал обмениваться футболкой с Винисиусом Жуниором

Сидни Кабрал изменил свое решение относительно обмена футболками с вингером мадридского Реала

Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник «Бенфики» Сидни Кабрал изменил свое решение относительно обмена футболками с вингером мадридского «Реала» Винисиусом Жуниором.

Испанский клуб выбил португальцев из Лиги чемпионов, выиграв оба стыковых матча (1:0 и 2:1). По завершении ответной встречи в Мадриде Кабрал обратился к Винисиусу с просьбой об обмене – бразильский игрок согласился сделать это в подтрибунном помещении.

По сведениям издания A Bola, Сидни планировал обсудить этот вопрос с руководством, однако, оказавшись в раздевалке, осознал, что подобный жест может спровоцировать внутренние конфликты и негативно сказаться на атмосфере в коллективе.

Кабрал подтвердил, что его просьба была импульсивной, и он не ожидал, что этому эпизоду уделят так много внимания. В конечном счете защитник предпочел отказаться от обмена.

Стоит отметить, что в первой игре Винисиус выдвинул обвинения в расизме против Джанлуки Престианни, из-за чего аргентинский футболист получил дисквалификацию на ответный поединок.

По теме:
Бенфике грозит новое наказание от УЕФА
Виктор Осимхен объяснил, почему не праздновал гол в ворота Ювентуса
Назван клуб с самым дорогим составом в истории футбола
Винисиус Жуниор Реал Мадрид Бенфика Лига чемпионов Джанлука Престианни
Михаил Олексиенко Источник: A Bola
