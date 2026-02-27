Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Виктор Осимхен объяснил, почему не праздновал гол в ворота Ювентуса
Лига чемпионов
27 февраля 2026, 04:04 | Обновлено 27 февраля 2026, 04:05
Виктор Осимхен объяснил, почему не праздновал гол в ворота Ювентуса

Неожиданный жест нападающего после победного гола

Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен прокомментировал свое решение не праздновать взятие ворот «Ювентуса» в ответном стыковом поединке Лиги чемпионов (2:3, первая игра – 5:2). Нигерийский форвард отличился на 106-й минуте, и именно этот точный удар обеспечил турецкому коллективу выход в 1/8 финала турнира.

«Для меня это было лишним. Считаю принципиально важным выразить почтение человеку, которого я глубоко уважаю и который оказал огромное влияние на мое профессиональное становление. Речь, безусловно, идет о Спаллетти», – отметил Осимхен.

Напомним, что Осимхен выступал под началом Лучано Спаллетти в «Наполи», в составе которого он завоевал титул чемпиона Италии.

Виктор Осимхен Галатасарай Ювентус Лучано Спаллетти Лига чемпионов
Михаил Олексиенко Источник: Джанлука Ди Марцио
