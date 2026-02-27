Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Эпицентр
Матч 18-го тура УПЛ начнется в 13:00
27 февраля 2026 года, в пятницу, в 13:00 стартует матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги.
На поле стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве встретятся киевское «Динамо» и «Эпицентр».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главным арбитром встречи назначен Роман Блавацкий из Львова.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
|
Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023Сделать ставку Зробити ставку
Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.29 для Динамо и 11.50 для Эпицентр. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер – о работе в «Нефтчи»
Тренер киевлян рассказал, какими качествами должен обладать футболист