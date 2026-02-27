Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
27 февраля 2026, 04:20
46
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Эпицентр

Матч 18-го тура УПЛ начнется в 13:00

27 февраля 2026, 04:20
46
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Эпицентр
ФК Динамо Киев

27 февраля 2026 года, в пятницу, в 13:00 стартует матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги.

На поле стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве встретятся киевское «Динамо» и «Эпицентр».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром встречи назначен Роман Блавацкий из Львова.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

