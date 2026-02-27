Динамо Киев – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 18-го тура УПЛ состоится 27 февраля в 13:00 по киевскому времени
В пятницу, 27 февраля, в 13:00 состоится матч 18-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют киевское «Динамо» и «Эпицентр».
Команды встретятся на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Роман Блавацкий из Львова.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
