В пятницу, 27 февраля, в 13:00 состоится матч 18-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют киевское «Динамо» и «Эпицентр».

Команды встретятся на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Роман Блавацкий из Львова.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Динамо Киев – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.29 для Динамо и 11.50 для Эпицентр. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.