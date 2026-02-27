Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо Киев – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Динамо Киев
27.02.2026 13:00 - : -
Эпицентр
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
27 февраля 2026, 04:08 |
30
0

Динамо Киев – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 18-го тура УПЛ состоится 27 февраля в 13:00 по киевскому времени

27 февраля 2026, 04:08 |
30
0
Динамо Киев – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо Киев

В пятницу, 27 февраля, в 13:00 состоится матч 18-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют киевское «Динамо» и «Эпицентр».

Команды встретятся на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Роман Блавацкий из Львова.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Динамо Киев – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Динамо Киев – Полтава
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

GG.BET
Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.29 для Динамо и 11.50 для Эпицентр. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Эпицентр
Шахтер – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФОТО. Дочь Шацких и Шапаренко опубликовали «бемеренный фотосет»
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига смотреть онлайн Эпицентр Каменец-Подольский Динамо - Эпицентр
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лига конференций. Обидчик Динамо стал возможным соперником Шахтера
Футбол | 26 февраля 2026, 21:40 10
Лига конференций. Обидчик Динамо стал возможным соперником Шахтера
Лига конференций. Обидчик Динамо стал возможным соперником Шахтера

В первом блоке матчей вечера дальше прошли Самсунспор, Риека, Целе

Известный эксперт дал оценку игре Анатолия Трубина в матче ЛЧ против Реала
Футбол | 26 февраля 2026, 09:36 7
Известный эксперт дал оценку игре Анатолия Трубина в матче ЛЧ против Реала
Известный эксперт дал оценку игре Анатолия Трубина в матче ЛЧ против Реала

Олег Федорчук считает, что это был не день украинского голкипера

Футболисту Шахтера страшно находиться в Украине
Футбол | 27.02.2026, 03:00
Футболисту Шахтера страшно находиться в Украине
Футболисту Шахтера страшно находиться в Украине
Потенциальные соперники Шахтера. Стадия 1/16 финала Лиги конференций
Футбол | 26.02.2026, 19:00
Потенциальные соперники Шахтера. Стадия 1/16 финала Лиги конференций
Потенциальные соперники Шахтера. Стадия 1/16 финала Лиги конференций
Реал отреагировал на шокирующий инцидент с болельщиком на матче с Бенфикой
Футбол | 26.02.2026, 04:14
Реал отреагировал на шокирующий инцидент с болельщиком на матче с Бенфикой
Реал отреагировал на шокирующий инцидент с болельщиком на матче с Бенфикой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Президент Шахтера Ринат Ахметов подарил защитнику Украины дом
Президент Шахтера Ринат Ахметов подарил защитнику Украины дом
25.02.2026, 04:02 9
Футбол
Легенда Шахтера Тарас Степаненко нашел себе новую команду в УПЛ
Легенда Шахтера Тарас Степаненко нашел себе новую команду в УПЛ
25.02.2026, 09:59 22
Футбол
Олимпиада на Суспільному: профессионализм в сочетании с нарциссизмом
Олимпиада на Суспільному: профессионализм в сочетании с нарциссизмом
25.02.2026, 14:27 39
Олимпийские игры
Майрис БРИЕДИС: «Усик? Он не так умен, как этот боксер»
Майрис БРИЕДИС: «Усик? Он не так умен, как этот боксер»
25.02.2026, 07:32 1
Бокс
Из Динамо ушла легендарная личность. Клуб сразу столкнулся с проблемами
Из Динамо ушла легендарная личность. Клуб сразу столкнулся с проблемами
25.02.2026, 07:02 56
Футбол
Футболист Динамо недоволен своим положением и может уйти в Металлист 1925
Футболист Динамо недоволен своим положением и может уйти в Металлист 1925
25.02.2026, 17:44 4
Футбол
Барселона официально получила историческое предложение по трансферу Ямаля
Барселона официально получила историческое предложение по трансферу Ямаля
25.02.2026, 01:42 1
Футбол
Олейникова стартовала в Анталье с победы над зашифрованной Кудерметовой
Олейникова стартовала в Анталье с победы над зашифрованной Кудерметовой
25.02.2026, 14:43 15
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем