Украина. Премьер лига27 февраля 2026, 21:00 |
Мирон МАРКЕВИЧ: «Их работа – это путь в никуда»
Тренер раскритиковал «Карпаты»
27 февраля 2026, 21:00 |
Известный украинский тренер Мирон Маркевич недоволен работой своего бывшего клуба львовских «Карпат» на трансферном рынке в зимний период.
«В «Карпатах» продолжают крутить свое «кино». Их селекционная работа – это путь в никуда. Для меня непонятно, как можно утверждать, что во Львове создают боеспособную команду и одновременно распродают свои таланты», – сказал Маркевич.
Ранее известный украинский наставник Мирон Маркевич поделился мыслями о полузащитнике киевского «Динамо» Владимире Бражко.
действительно полный бред. По слухам, купили за 20 млн почти всю коману Руха. А потом лучших начали распродавать: Пастух, Бруниньо, Федор. Ходят слухи и по поводу Сыча.
