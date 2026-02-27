Мирон МАРКЕВИЧ: «Их работа – это путь в никуда»

Известный украинский тренер Мирон Маркевич недоволен работой своего бывшего клуба львовских «Карпат» на трансферном рынке в зимний период.

«В «Карпатах» продолжают крутить свое «кино». Их селекционная работа – это путь в никуда. Для меня непонятно, как можно утверждать, что во Львове создают боеспособную команду и одновременно распродают свои таланты», – сказал Маркевич.

