Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Мирон МАРКЕВИЧ: «Их работа – это путь в никуда»
Украина. Премьер лига
Мирон МАРКЕВИЧ: «Их работа – это путь в никуда»

Тренер раскритиковал «Карпаты»

Мирон МАРКЕВИЧ: «Их работа – это путь в никуда»
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич недоволен работой своего бывшего клуба львовских «Карпат» на трансферном рынке в зимний период.

«В «Карпатах» продолжают крутить свое «кино». Их селекционная работа – это путь в никуда. Для меня непонятно, как можно утверждать, что во Львове создают боеспособную команду и одновременно распродают свои таланты», – сказал Маркевич.

Ранее известный украинский наставник Мирон Маркевич поделился мыслями о полузащитнике киевского «Динамо» Владимире Бражко.

Мирон Маркевич Карпаты Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Gargantua
действительно полный бред. По слухам, купили за 20 млн почти всю коману Руха. А потом лучших начали распродавать: Пастух, Бруниньо, Федор. Ходят слухи и по поводу Сыча.
