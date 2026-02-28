Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. СВИТОЛИНА: «Играть против россиянок и побеждать их – моя миссия на корте»
Другие новости
28 февраля 2026, 03:35 |
24
0

СВИТОЛИНА: «Играть против россиянок и побеждать их – моя миссия на корте»

Украинка коротко высказалась о наболевших проблемах и темах в украинском спорте

28 февраля 2026, 03:35 |
24
0
СВИТОЛИНА: «Играть против россиянок и побеждать их – моя миссия на корте»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина высказалась об украинском спорте, матчах с россиянками и дисквалификации Владислава Гераскевича с Олимпиады-2026:

«У нас сейчас спорт на много лет отброшен назад – это очень печально. Но такое впечатление, что мир не достаточно понимает это. Спортсмены – это те люди, которые могут напоминать своими результатами и своим голосом об Украине в мире.

россиянки? Для меня это мотивация – подниматься еще выше в рейтинге и играть лучше, чтобы побеждать их. Это личный вызов. Во время войны играть против них и побеждать их – моя миссия на корте.

Дисквалификация Гераскевича?Это ужасная история, которая случилась с ним. Как по мне, это показывает, насколько МОК с закрытыми глазами смотрит на этот мир».

По теме:
Владислав ГЕРАСКЕВИЧ: «Даже не думал присваивать деньги Ахметова»
ФОТО. Гераскевич посетил матч Шахтера с Вересом и получил футболку
Гераскевич призвал лишить Бубку звания Героя. Усик и Ломаченко вступились
Элина Свитолина Владислав Гераскевич МОК
Даниил Агарков Источник: 24 канал
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У Шахтера – два варианта. Определены участники 1/8 финала Лиги конференций
Футбол | 27 февраля 2026, 07:58 15
У Шахтера – два варианта. Определены участники 1/8 финала Лиги конференций
У Шахтера – два варианта. Определены участники 1/8 финала Лиги конференций

Возможные соперники горняков: Самсунспор и Лех Познань

Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбол | 27 февраля 2026, 11:38 0
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком

Дерби Лондона, главный матч Бундеслиги, Рим против Турина, Фонсека против Марселя

Определена финальная пара турнира ATP 500 в Дубае
Теннис | 27.02.2026, 19:32
Определена финальная пара турнира ATP 500 в Дубае
Определена финальная пара турнира ATP 500 в Дубае
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
Футбол | 27.02.2026, 06:00
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
Сенсация была близка. Шахтер минимально обыграл Верес в матче УПЛ
Футбол | 27.02.2026, 17:28
Сенсация была близка. Шахтер минимально обыграл Верес в матче УПЛ
Сенсация была близка. Шахтер минимально обыграл Верес в матче УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
У Турки Аль-Шейха возникли большие проблемы
У Турки Аль-Шейха возникли большие проблемы
27.02.2026, 05:00 1
Бокс
Стало известно, лишат ли Сергея Бубку звания Героя Украины
Стало известно, лишат ли Сергея Бубку звания Героя Украины
27.02.2026, 10:29 8
Другие виды
ИБРАГИМОВИЧ: «Поздравляю, малыш! Сегодня ты был лучше Златана»
ИБРАГИМОВИЧ: «Поздравляю, малыш! Сегодня ты был лучше Златана»
26.02.2026, 00:28 2
Футбол
Динамо уже нашло замену украинцу, который покинул клуб
Динамо уже нашло замену украинцу, который покинул клуб
27.02.2026, 04:00 1
Футбол
Гераскевич признался, на что потратит заработанные из-за бана деньги
Гераскевич признался, на что потратит заработанные из-за бана деньги
26.02.2026, 21:59 1
Олимпийские игры
Шахтер узнал оппонента. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
Шахтер узнал оппонента. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
27.02.2026, 15:17 48
Футбол
Гранд попрощается с тренером после позора в Лиге чемпионов. Нашли замену
Гранд попрощается с тренером после позора в Лиге чемпионов. Нашли замену
26.02.2026, 20:16
Футбол
Динамо – Эпицентр – 4:0. Гол-шедевр Ярмоленко, дебют Суркиса. Видеообзор
Динамо – Эпицентр – 4:0. Гол-шедевр Ярмоленко, дебют Суркиса. Видеообзор
27.02.2026, 15:11 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем