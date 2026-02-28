СВИТОЛИНА: «Играть против россиянок и побеждать их – моя миссия на корте»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина высказалась об украинском спорте, матчах с россиянками и дисквалификации Владислава Гераскевича с Олимпиады-2026:

«У нас сейчас спорт на много лет отброшен назад – это очень печально. Но такое впечатление, что мир не достаточно понимает это. Спортсмены – это те люди, которые могут напоминать своими результатами и своим голосом об Украине в мире.

россиянки? Для меня это мотивация – подниматься еще выше в рейтинге и играть лучше, чтобы побеждать их. Это личный вызов. Во время войны играть против них и побеждать их – моя миссия на корте.

Дисквалификация Гераскевича?Это ужасная история, которая случилась с ним. Как по мне, это показывает, насколько МОК с закрытыми глазами смотрит на этот мир».