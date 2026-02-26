ОФИЦИАЛЬНО. Демикелис возглавил испанский клуб

Аргентинский специалист Мартин Демикелис возглавил «Мальорку». Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба.

Срок соглашения между 45-летним специалистом и представителем чемпионата Испании рассчитан до конца сезона с опцией продления на еще один год.

У руля команды Мартин Демикелис заменил Хагобу Аррасета. До этого аргентинец работал с «Монтерреем», который покинул в мае 2025 года.

Ранее «Бетис» с ассистом Антони обыграл «Мальорку».