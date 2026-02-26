ОФИЦИАЛЬНО. Демикелис возглавил испанский клуб
Мартин Демикелис стал тренером «Мальорки»
Аргентинский специалист Мартин Демикелис возглавил «Мальорку». Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба.
Срок соглашения между 45-летним специалистом и представителем чемпионата Испании рассчитан до конца сезона с опцией продления на еще один год.
У руля команды Мартин Демикелис заменил Хагобу Аррасета. До этого аргентинец работал с «Монтерреем», который покинул в мае 2025 года.
Ранее «Бетис» с ассистом Антони обыграл «Мальорку».
Martín Demichelis, nuevo entrenador del RCD Mallorca ❤️🖤— RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) February 26, 2026
El técnico argentino firma hasta final de temporada con opción a una adicional.
𝐁𝐞𝐧𝐯𝐢𝐧𝐠𝐮𝐭 𝐚 𝐜𝐚 𝐭𝐞𝐯𝐚, 𝐌𝐚𝐫𝐭𝛊́𝐧. pic.twitter.com/i7h3E2twJ7
