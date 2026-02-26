Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Демикелис возглавил испанский клуб
Испания
26 февраля 2026, 22:24
ОФИЦИАЛЬНО. Демикелис возглавил испанский клуб

Мартин Демикелис стал тренером «Мальорки»

ОФИЦИАЛЬНО. Демикелис возглавил испанский клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Демикелис

Аргентинский специалист Мартин Демикелис возглавил «Мальорку». Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба.

Срок соглашения между 45-летним специалистом и представителем чемпионата Испании рассчитан до конца сезона с опцией продления на еще один год.

У руля команды Мартин Демикелис заменил Хагобу Аррасета. До этого аргентинец работал с «Монтерреем», который покинул в мае 2025 года.

Ранее «Бетис» с ассистом Антони обыграл «Мальорку».

Мартин Демикелис Мальорка назначение тренера Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
