Сколько стоит сходить на футбол? Стоимость билетов на матчи грандов АПЛ
Разница между средними ценами на билеты Арсенала и Манчестер Сити составляет более 30 фунтов
Средняя стоимость билета на домашний матч Арсенала в текущем сезоне, по данным BBC Sport, составляет 89 фунтов стерлингов.
Если сравнивать клубы из «Большой шестерки» АПЛ, то это самая дорогая цена.
Немного дешевле обойдется посещение домашней игры Челси – 84 фунта стерлингов.
Интересным фактом является то, что средняя стоимость билетов на матчи Манчестер Сити дешевле аналогичной у «канониров» аж на 31 фунт стерлингов (58).
Средняя стоимость билета на домашний матч клубов «Большой шестерки» АПЛ в сезоне 2025/26:
- 89 фунтов стерлингов – Арсенал
- 84 фунта стерлингов – Челси
- 76 фунтов стерлингов – Тоттенхэм Хотспур
- 74 фунта стерлингов – Ливерпуль
- 61 фунт стерлингов – Манчестер Юнайтед
- 58 фунтов стерлингов – Манчестер Сити
Fans of the Premier League's six wealthiest clubs are paying an average of £74 per ticket for each match they attend 💷 pic.twitter.com/YwZNKZO7uC— Match of the Day (@BBCMOTD) February 26, 2026
