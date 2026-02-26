Сколько стоит сходить на футбол? Стоимость билетов на матчи грандов АПЛ

Средняя стоимость билета на домашний матч Арсенала в текущем сезоне, по данным BBC Sport, составляет 89 фунтов стерлингов.

Если сравнивать клубы из «Большой шестерки» АПЛ, то это самая дорогая цена.

Немного дешевле обойдется посещение домашней игры Челси – 84 фунта стерлингов.

Интересным фактом является то, что средняя стоимость билетов на матчи Манчестер Сити дешевле аналогичной у «канониров» аж на 31 фунт стерлингов (58).

Средняя стоимость билета на домашний матч клубов «Большой шестерки» АПЛ в сезоне 2025/26:

89 фунтов стерлингов – Арсенал

84 фунта стерлингов – Челси

76 фунтов стерлингов – Тоттенхэм Хотспур

74 фунта стерлингов – Ливерпуль

61 фунт стерлингов – Манчестер Юнайтед

58 фунтов стерлингов – Манчестер Сити