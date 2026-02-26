Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
Сколько стоит сходить на футбол? Стоимость билетов на матчи грандов АПЛ

Разница между средними ценами на билеты Арсенала и Манчестер Сити составляет более 30 фунтов

Сколько стоит сходить на футбол? Стоимость билетов на матчи грандов АПЛ
Средняя стоимость билета на домашний матч Арсенала в текущем сезоне, по данным BBC Sport, составляет 89 фунтов стерлингов.

Если сравнивать клубы из «Большой шестерки» АПЛ, то это самая дорогая цена.

Немного дешевле обойдется посещение домашней игры Челси – 84 фунта стерлингов.

Интересным фактом является то, что средняя стоимость билетов на матчи Манчестер Сити дешевле аналогичной у «канониров» аж на 31 фунт стерлингов (58).

Средняя стоимость билета на домашний матч клубов «Большой шестерки» АПЛ в сезоне 2025/26:

  • 89 фунтов стерлингов – Арсенал
  • 84 фунта стерлингов – Челси
  • 76 фунтов стерлингов – Тоттенхэм Хотспур
  • 74 фунта стерлингов – Ливерпуль
  • 61 фунт стерлингов – Манчестер Юнайтед
  • 58 фунтов стерлингов – Манчестер Сити
