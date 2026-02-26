Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ подписал шестилетний контракт с тренером
Англия
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ подписал шестилетний контракт с тренером

Кит Эндрюс продлил соглашение с «Брентфордом»

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ подписал шестилетний контракт с тренером
ФК Брентфорд. Кит Эндрюс

Лондонский «Брентфорд» официально продлил контракт с главным тренером Китом Эндрюсом.

Отмечается, что новое соглашение с 45-летним специалистом будет действовать до лета 2032 года.

Интересно, что коуч присоединился к «пчелам» еще летом 2024 года, когда стал тренером по стандартным положениям в штабе Томаса Франка, а когда датчанин ушел на повышение в «Тоттенхэм» летом 2025 года, Кит получил шанс попробовать себя в роли главного тренера.

В сезоне АПЛ 2025/26 «Брентфорд» идет на 7-м месте в турнирной таблице, набрав 40 очков в 27 матчах чемпионата Англии.

Интересно, что недавно «Тоттенхэм» уволил Томаса Франка.

Брентфорд чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига продление контракта
Дмитрий Вус Источник: ФК Брентфорд
