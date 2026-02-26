ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ подписал шестилетний контракт с тренером
Кит Эндрюс продлил соглашение с «Брентфордом»
Лондонский «Брентфорд» официально продлил контракт с главным тренером Китом Эндрюсом.
Отмечается, что новое соглашение с 45-летним специалистом будет действовать до лета 2032 года.
Интересно, что коуч присоединился к «пчелам» еще летом 2024 года, когда стал тренером по стандартным положениям в штабе Томаса Франка, а когда датчанин ушел на повышение в «Тоттенхэм» летом 2025 года, Кит получил шанс попробовать себя в роли главного тренера.
В сезоне АПЛ 2025/26 «Брентфорд» идет на 7-м месте в турнирной таблице, набрав 40 очков в 27 матчах чемпионата Англии.
Интересно, что недавно «Тоттенхэм» уволил Томаса Франка.
🖊️ We are delighted to announce that Keith Andrews has signed a new contract as Head Coach through to the summer of 2032— Brentford FC (@BrentfordFC) February 26, 2026
