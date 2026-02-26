Эксперт: «Игра Динамо была на уровне того же Руха»

Бывший форвард ряда украинских клубов Иван Шарий поделился впечатлениями от игры лидеров УПЛ после возобновления чемпионата.

– Вам не показалось, что даже на изуродованном газоне столичного динамовского стадиона команда Игоря Костюка должна была выглядеть убедительнее?

– Могу сказать, что в домашнем матче с «Рухом» «Динамо» выглядело не как «Динамо». Что касается качества поля… Конечно, играть на отличном газоне приятнее, но искать в этом главную причину невнятной игры не стоит. Ведь поле было одинаковым для обеих команд. Понятно, что сопернику «Динамо» на таком газоне было проще обороняться. Но все же динамовцы должны были найти свою игру и создавать моменты, не дожидаясь заключительной фазы матча на свой единственный шанс. Еще хорошо, что забил Пономаренко. Как ни прискорбно, но «Динамо» не продемонстрировало своих лучших качеств и привычной ранее острoатакующей игры. Она была на уровне того же «Руха». Львовяне даже ни в чем не уступали киевлянам.

– В прошлом туре двоевластие лидеров сохранилось: ЛНЗ благодаря двум голам без ответа одержал победу над «Эпицентром», а «Шахтер» во втором тайме дожал «Карпаты», отправив в их ворота три «сухих» мяча. Ожидали, что будет именно так?

– Такие ожидания были – как относительно победы ЛНЗ, так и «Шахтера». Так оно в итоге и получилось. Черкасская команда заслуженно набрала три очка, по игре. Что касается матча с участием «горняков», то по ходу игры было видно, что «Шахтер» доминировал все время, постоянно атакуя и создавая голевые моменты. Так что в обоих матчах все закономерно.

