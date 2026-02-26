Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Защитник Динамо ждет вызова в сборную Украины: «Конечно, мне бы хотелось»
Украина. Премьер лига
26 февраля 2026, 10:22 | Обновлено 26 февраля 2026, 11:36
Защитник Динамо ждет вызова в сборную Украины: «Конечно, мне бы хотелось»

Тарас Михавко хочет сыграть в плей-офф отбора к ЧМ-2026

Защитник Динамо ждет вызова в сборную Украины: «Конечно, мне бы хотелось»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Михавко

Защитник киевского Динамо Тарас Михавко ждет вызова в расположение национальной сборной Украины. Защитник хочет сыграть со Швецией в плей-офф отбора в ЧМ-2026.

– Ожидаешь ли вызов в сборную?

– Конечно, мне хотелось бы попасть в сборную на матчи плей-офф, но увидим – окончательное решение за тренерским штабом, – сказал Михавко.

Матч Украина – Швеция в полуфинале отбора к ЧМ-2026 запланирована на 26 марта. Стартовый свисток раздастся в 21:45 по киевскому времени.

По теме:
Судьба отмененного матча Александрии против Оболони решится 26 февраля
ОФИЦИАЛЬНО. Главный аутсайдер Первой лиги попрощался с двумя украинцами
Известный украинский клуб столкнулся с финансовыми и кадровыми проблемами
Тарас Михавко сборная Украины по футболу Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Iigor6583
Для чого цей привоз збірній. Нерухомий тихохід.
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Khafre
давно заслужив місце в старті збірної
Ответить
0
Maks

Ответить
0
