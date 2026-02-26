Защитник Динамо ждет вызова в сборную Украины: «Конечно, мне бы хотелось»

Защитник киевского Динамо Тарас Михавко ждет вызова в расположение национальной сборной Украины. Защитник хочет сыграть со Швецией в плей-офф отбора в ЧМ-2026.

– Ожидаешь ли вызов в сборную?

– Конечно, мне хотелось бы попасть в сборную на матчи плей-офф, но увидим – окончательное решение за тренерским штабом, – сказал Михавко.

Матч Украина – Швеция в полуфинале отбора к ЧМ-2026 запланирована на 26 марта. Стартовый свисток раздастся в 21:45 по киевскому времени.