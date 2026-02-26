Защитник Динамо дал совет Забарному на фоне критики Ильи во Франции

Защитник киевского Динамо Тарас Михавко поддержал лидера национальной сборной Украины Илью Забарного, в адрес которого сейчас раздается много критики в ПСЖ.

– Сейчас в адрес Ильи Забарного раздается немало критики. Что можешь сказать по этому поводу?

– Я могу сказать только одно: Илья Забарный – очень хороший футболист и настоящий профессионал. Кто-то, может, критикует его, но, по-моему, сейчас он лучший защитник Украины.

Возможно, в таком клубе как ПСЖ ему нужно время на адаптацию. У каждого случаются не самые лучшие матчи, однако я не могу сказать, что Илья плохо проводит период во французском клубе. Он футболист очень высокого уровня, в нем я не сомневаюсь, – сказал Тарас.

В нынешнем сезоне Илья Забарный провел 26 матчей по ПСЖ, отличившись одним результативным ударом в матче французской Лиги 1.