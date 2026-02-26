ФОТО. Жена Забарного показала, с кем дружит в ПСЖ
Ангелина Забарная показала свой близкий круг в столице Франции
Жена защитника ПСЖ и сборной Украины Ильи Забарного – Ангелина Забарная – поделилась в Instagram теплым постом о дружбе во Франции.
Девушка опубликовала серию снимков с подругами и трогательно подписала фото: «Женская дружба – это особенный вид роскоши. Это долгие разговоры, громкий смех, общие мечты и та мягкая женская энергия, которая наполняет, а не истощает. Правильный круг действительно меняет все».
На кадрах Ангелина позирует вместе с близкими подругами из окружения «ПСЖ». В комментариях отметились: Виктория Триай – жена Лукаса Эрнандеса, Мадалена Арагао – девушка Жоау Невеша, Карол Кабрино – жена Маркиньоса, Элис Матата – девушка Люка Шевалье.
Судя по публикации, именно они стали ближайшим кругом общения супруги украинского футболиста в Париже.
Пост быстро собрал тысячи лайков, а болельщики отметили, что Ангелина не только поддерживает мужа, но и успешно строит собственную жизнь в новой футбольной семье.
