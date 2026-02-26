ФОТО. Жена Забарного показала, с кем дружит в ПСЖ

Жена защитника ПСЖ и сборной Украины Ильи Забарного – Ангелина Забарная – поделилась в Instagram теплым постом о дружбе во Франции.

Девушка опубликовала серию снимков с подругами и трогательно подписала фото: «Женская дружба – это особенный вид роскоши. Это долгие разговоры, громкий смех, общие мечты и та мягкая женская энергия, которая наполняет, а не истощает. Правильный круг действительно меняет все».

На кадрах Ангелина позирует вместе с близкими подругами из окружения «ПСЖ». В комментариях отметились: Виктория Триай – жена Лукаса Эрнандеса, Мадалена Арагао – девушка Жоау Невеша, Карол Кабрино – жена Маркиньоса, Элис Матата – девушка Люка Шевалье.

Судя по публикации, именно они стали ближайшим кругом общения супруги украинского футболиста в Париже.

Пост быстро собрал тысячи лайков, а болельщики отметили, что Ангелина не только поддерживает мужа, но и успешно строит собственную жизнь в новой футбольной семье.