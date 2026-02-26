Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Жена Забарного показала, с кем дружит в ПСЖ
Другие новости
26 февраля 2026, 01:07 | Обновлено 26 февраля 2026, 01:11
709
2

ФОТО. Жена Забарного показала, с кем дружит в ПСЖ

Ангелина Забарная показала свой близкий круг в столице Франции

26 февраля 2026, 01:07 | Обновлено 26 февраля 2026, 01:11
709
2 Comments
ФОТО. Жена Забарного показала, с кем дружит в ПСЖ
Instagram. Ангелина Забарная с подружками

Жена защитника ПСЖ и сборной Украины Ильи ЗабарногоАнгелина Забарная – поделилась в Instagram теплым постом о дружбе во Франции.

Девушка опубликовала серию снимков с подругами и трогательно подписала фото: «Женская дружба – это особенный вид роскоши. Это долгие разговоры, громкий смех, общие мечты и та мягкая женская энергия, которая наполняет, а не истощает. Правильный круг действительно меняет все».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

На кадрах Ангелина позирует вместе с близкими подругами из окружения «ПСЖ». В комментариях отметились: Виктория Триай – жена Лукаса Эрнандеса, Мадалена Арагао – девушка Жоау Невеша, Карол Кабрино – жена Маркиньоса, Элис Матата – девушка Люка Шевалье.

Судя по публикации, именно они стали ближайшим кругом общения супруги украинского футболиста в Париже.

Пост быстро собрал тысячи лайков, а болельщики отметили, что Ангелина не только поддерживает мужа, но и успешно строит собственную жизнь в новой футбольной семье.

По теме:
ФОТО. Ярослава Магучих поразила красотой в новом фотосете
ФОТО. Роман Хэмилтона и Кардашьян: вскрылась новая правда
ФОТО. Красавица на трибунах! Жена звезды Барселоны взорвала сеть
фото девушки lifestyle Ангелина Забарная ПСЖ Илья Забарный
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда Шахтера Тарас Степаненко нашел себе новую команду в УПЛ
Футбол | 25 февраля 2026, 09:59 20
Легенда Шахтера Тарас Степаненко нашел себе новую команду в УПЛ
Легенда Шахтера Тарас Степаненко нашел себе новую команду в УПЛ

Футболист будет играть за «Колос»

Эксперт: «Динамо 20 млн потратило. Суркисы должны спросить – где деньги?»
Футбол | 25 февраля 2026, 18:02 35
Эксперт: «Динамо 20 млн потратило. Суркисы должны спросить – где деньги?»
Эксперт: «Динамо 20 млн потратило. Суркисы должны спросить – где деньги?»

Вацко удивлен состоянием поля стадиона Динамо

Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все участники 1/8 финала
Футбол | 26.02.2026, 00:47
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все участники 1/8 финала
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все участники 1/8 финала
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ признал, что не может проводить матчи дома
Футбол | 25.02.2026, 01:45
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ признал, что не может проводить матчи дома
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ признал, что не может проводить матчи дома
Сетка плей-офф ЛЧ. Сенсационный вылет Интера, уже 12 команд в 1/8 финала
Футбол | 25.02.2026, 06:23
Сетка плей-офф ЛЧ. Сенсационный вылет Интера, уже 12 команд в 1/8 финала
Сетка плей-офф ЛЧ. Сенсационный вылет Интера, уже 12 команд в 1/8 финала
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Владимир Харченко
Капец они одинаковые. 
Ответить
0
Фанат Шахтера
Сейчас импотенты наши налетят😁
Ответить
0
Популярные новости
Таблица коэффициентов. Шахтеру нужно обойти Олимпиакос в клубном рейтинге
Таблица коэффициентов. Шахтеру нужно обойти Олимпиакос в клубном рейтинге
24.02.2026, 15:00 48
Футбол
ФОТО. Касаткина опубликовала послание в четвертую годовщину вторжения рф
ФОТО. Касаткина опубликовала послание в четвертую годовщину вторжения рф
24.02.2026, 22:02 9
Теннис
Шахтер получил предложение по нападающему. Ахметов принял решение
Шахтер получил предложение по нападающему. Ахметов принял решение
24.02.2026, 16:41 5
Футбол
Фьюри назвал две причины, почему бой с Усиком состоится
Фьюри назвал две причины, почему бой с Усиком состоится
24.02.2026, 02:21 5
Бокс
Ярмоленко определил следующий этап в своей футбольной карьере
Ярмоленко определил следующий этап в своей футбольной карьере
25.02.2026, 07:44 19
Футбол
Банзуке на Haru Basho: Аонишики укрепился, Шиши повторил рекорд
Банзуке на Haru Basho: Аонишики укрепился, Шиши повторил рекорд
24.02.2026, 14:55 1
Другие виды
Президент Шахтера Ринат Ахметов подарил защитнику Украины дом
Президент Шахтера Ринат Ахметов подарил защитнику Украины дом
25.02.2026, 04:02 7
Футбол
Решение принято. Динамо получило многомиллионное предложение за украинца
Решение принято. Динамо получило многомиллионное предложение за украинца
24.02.2026, 09:04 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем