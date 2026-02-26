Минус Монфис и Зверев. Определены пары 1/4 финала пятисотника в Акапулько

В ночь на 26 февраля завершились все матчи 1/8 финала хардового турнира АТР 500 в Акапулько (Мексика) и были определены четвертьфинальные пары.

Лидер посева и четертый номер мирового рейтинга Александр Зверев в трех сетах потерпел поражение от Миомира Кецмановича.

Муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис, который проводит последний сезон в карьере, уступил шестому сеяному Валентену Вашеро.

Неожиданно пятисотник покинул и прошлогодний финалист Алехандро Давидович Фокина, которого выбил Маттиа Беллуччи.

В итоге в четвертьфинале пятисотника сыграют только три сеяных теннисиста: Флавио Коболли [5], вышеупомянутый Вашеро [6] и Фрэнсис Тиафо [8].

Матчи 1/4 финала в Акапулько состоятся в ночь на 27 число.

АТР 500 Акапулько. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Александр Зверев [1] – Миомир Кецманович – 3:6, 7:6 (7:3), 6:7 (4:7)

Теренс Атман – Рафаэль Ходар [WC] – 6:2, 4:6, 6:1

У Ибин [Q] – Се Симабукуро [Q] – 6:3, 7:6 (7:4)

Далибор Свирчина – Флавио Коболли [5] – 4:6, 4:6

Нижняя часть сетки

Фрэнсис Тиафо [8] – Александер Ковачевич – 6:4, 3:6, 7:6 (9:7)

Маттиа Беллуччи – Алехандро Давидович Фокина [4] – 6:3, 6:3

Валентен Вашеро [6] – Гаэль Монфис [WC] – 6:3, 6:3

Брендон Накашима – Патрик Кипсон [2] – 6:4, 6:4

АТР 500 Акапулько. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Миомир Кецманович – Теренс Атман

У Ибин [Q] – Флавио Коболли [5]

Нижняя часть сетки

Фрэнсис Тиафо [8] – Маттиа Беллуччи

Валентен Вашеро [6] – Брендон Накашима

