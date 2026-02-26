Минус Монфис и Зверев. Определены пары 1/4 финала пятисотника в Акапулько
Гаэль уступил Валентену Вашеро, Александр потерпел поражение от Миомира Кецмановича
В ночь на 26 февраля завершились все матчи 1/8 финала хардового турнира АТР 500 в Акапулько (Мексика) и были определены четвертьфинальные пары.
Лидер посева и четертый номер мирового рейтинга Александр Зверев в трех сетах потерпел поражение от Миомира Кецмановича.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис, который проводит последний сезон в карьере, уступил шестому сеяному Валентену Вашеро.
Неожиданно пятисотник покинул и прошлогодний финалист Алехандро Давидович Фокина, которого выбил Маттиа Беллуччи.
В итоге в четвертьфинале пятисотника сыграют только три сеяных теннисиста: Флавио Коболли [5], вышеупомянутый Вашеро [6] и Фрэнсис Тиафо [8].
Матчи 1/4 финала в Акапулько состоятся в ночь на 27 число.
АТР 500 Акапулько. 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Александр Зверев [1] – Миомир Кецманович – 3:6, 7:6 (7:3), 6:7 (4:7)
Теренс Атман – Рафаэль Ходар [WC] – 6:2, 4:6, 6:1
У Ибин [Q] – Се Симабукуро [Q] – 6:3, 7:6 (7:4)
Далибор Свирчина – Флавио Коболли [5] – 4:6, 4:6
Нижняя часть сетки
Фрэнсис Тиафо [8] – Александер Ковачевич – 6:4, 3:6, 7:6 (9:7)
Маттиа Беллуччи – Алехандро Давидович Фокина [4] – 6:3, 6:3
Валентен Вашеро [6] – Гаэль Монфис [WC] – 6:3, 6:3
Брендон Накашима – Патрик Кипсон [2] – 6:4, 6:4
АТР 500 Акапулько. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Миомир Кецманович – Теренс Атман
У Ибин [Q] – Флавио Коболли [5]
Нижняя часть сетки
Фрэнсис Тиафо [8] – Маттиа Беллуччи
Валентен Вашеро [6] – Брендон Накашима
Видеообзор игрового дня
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Каталонцы рассматривают подписание Сперцяна
Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua