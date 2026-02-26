Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Минус Монфис и Зверев. Определены пары 1/4 финала пятисотника в Акапулько
ATP
Минус Монфис и Зверев. Определены пары 1/4 финала пятисотника в Акапулько

Гаэль уступил Валентену Вашеро, Александр потерпел поражение от Миомира Кецмановича

Минус Монфис и Зверев. Определены пары 1/4 финала пятисотника в Акапулько
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев и Миомир Кецманович

В ночь на 26 февраля завершились все матчи 1/8 финала хардового турнира АТР 500 в Акапулько (Мексика) и были определены четвертьфинальные пары.

Лидер посева и четертый номер мирового рейтинга Александр Зверев в трех сетах потерпел поражение от Миомира Кецмановича.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис, который проводит последний сезон в карьере, уступил шестому сеяному Валентену Вашеро.

Неожиданно пятисотник покинул и прошлогодний финалист Алехандро Давидович Фокина, которого выбил Маттиа Беллуччи.

В итоге в четвертьфинале пятисотника сыграют только три сеяных теннисиста: Флавио Коболли [5], вышеупомянутый Вашеро [6] и Фрэнсис Тиафо [8].

Матчи 1/4 финала в Акапулько состоятся в ночь на 27 число.

АТР 500 Акапулько. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Александр Зверев [1] – Миомир Кецманович – 3:6, 7:6 (7:3), 6:7 (4:7)
Теренс Атман – Рафаэль Ходар [WC] – 6:2, 4:6, 6:1

У Ибин [Q] – Се Симабукуро [Q] – 6:3, 7:6 (7:4)
Далибор Свирчина – Флавио Коболли [5] – 4:6, 4:6

Нижняя часть сетки

Фрэнсис Тиафо [8] – Александер Ковачевич – 6:4, 3:6, 7:6 (9:7)
Маттиа Беллуччи – Алехандро Давидович Фокина [4] – 6:3, 6:3

Валентен Вашеро [6] – Гаэль Монфис [WC] – 6:3, 6:3
Брендон Накашима – Патрик Кипсон [2] – 6:4, 6:4

АТР 500 Акапулько. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Миомир Кецманович – Теренс Атман
У Ибин [Q] – Флавио Коболли [5]

Нижняя часть сетки

Фрэнсис Тиафо [8] – Маттиа Беллуччи
Валентен Вашеро [6] – Брендон Накашима

Видеообзор игрового дня

По теме:
Прервал лузстрик. Монфис в Акапулько выиграл первый матч за 8 месяцев
МОНФИС: «Я играл здесь 17 лет назад, когда турнир проходил на грунте»
Шестой номер рейтинга вылетел из Акапулько от 103-й ракетки в первом раунде
У Ибин Миомир Кецманович Теренс Атман Флавио Коболли Фрэнсис Тиафо Маттиа Беллуччи Валентен Вашеро Брэндон Накашима Патрик Кипсон Алехандро Давидович-Фокина Александар Ковачевич Рафаэль Ходар Александр Зверев Гаэль Монфис Далибор Сврчина ATP Акапулько
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
