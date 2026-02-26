Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Александра Олейникова – Амарисса Тот. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
26 февраля 2026, 11:50 | Обновлено 26 февраля 2026, 12:19
Александра Олейникова – Амарисса Тот. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 125 в Анталье

26 февраля 2026, 11:50 | Обновлено 26 февраля 2026, 12:19
Александра Олейникова – Амарисса Тот. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Олейникова

26 февраля украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 71) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Анталье, Турция.

В 1/8 финала украинка сыграет против представительницы Венгрии Амариссы Тот (WTA 264). Поединок начнется ориентировочно в 12:00 по Киеву после игры Шиманович – Папамихаил.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Амариссы.

Победительница поединка в четвертьфинале встретится либо с Анастасией Золотаревой, либо с Майяр Шериф.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
