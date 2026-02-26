Александра Олейникова – Амарисса Тот. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 125 в Анталье
26 февраля украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 71) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Анталье, Турция.
В 1/8 финала украинка сыграет против представительницы Венгрии Амариссы Тот (WTA 264). Поединок начнется ориентировочно в 12:00 по Киеву после игры Шиманович – Папамихаил.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Амариссы.
Победительница поединка в четвертьфинале встретится либо с Анастасией Золотаревой, либо с Майяр Шериф.
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Каталонцы рассматривают подписание Сперцяна
Тренер киевлян рассказал, какими качествами должен обладать футболист