Александра Олейникова – Амарисса Тот. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

26 февраля украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 71) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Анталье, Турция.

В 1/8 финала украинка сыграет против представительницы Венгрии Амариссы Тот (WTA 264). Поединок начнется ориентировочно в 12:00 по Киеву после игры Шиманович – Папамихаил.

Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Амариссы.

Победительница поединка в четвертьфинале встретится либо с Анастасией Золотаревой, либо с Майяр Шериф.

