Олег ФЕДОРЧУК: «Забарный в ПСЖ стал футболистом ротации»

Во вчерашнем матче 1/16 Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Монако» (2:2) украинский защитник парижан Илья Забарный снова остался на скамейке запасных, пятый раз в последних семи поединках команды.

О том, почему так происходит в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua рассказал тренер, известный футбольный эксперт Олег Федорчук.

– В таких ситуациях часто применяются слова – игрок ротации, – сказал Федорчук. – Такие футболисты нужны и примеров этому достаточно. Тот же авторитетный и титулованный защитник «Реала» Давид Алаба может в любой момент подстраховать. На мой взгляд, игровой уровень Забарного пока не соответствует лучшей команды Европы в полной мере.

Если Илья снова нас удивит, как это было в «Борнмуте», то это будет приятная неожиданность, потому что с первых матчей за «ПСЖ» чувствовалось, что украинскому защитнику не хватает класса. Забарный достаточно молодой, как для центрального защитника, поэтому есть куда прибавлять и расти в профессиональном плане.