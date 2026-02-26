Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Олег ФЕДОРЧУК: «Забарный в ПСЖ стал футболистом ротации»
Лига чемпионов
26 февраля 2026, 11:49 |
130
0

Олег ФЕДОРЧУК: «Забарный в ПСЖ стал футболистом ротации»

Известный эксперт считает, что игровой уровень защитника пока не соответствует лучшей команды Европы

26 февраля 2026, 11:49 |
130
0
Олег ФЕДОРЧУК: «Забарный в ПСЖ стал футболистом ротации»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Во вчерашнем матче 1/16 Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Монако» (2:2) украинский защитник парижан Илья Забарный снова остался на скамейке запасных, пятый раз в последних семи поединках команды.

О том, почему так происходит в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua рассказал тренер, известный футбольный эксперт Олег Федорчук.

– В таких ситуациях часто применяются слова – игрок ротации, – сказал Федорчук. – Такие футболисты нужны и примеров этому достаточно. Тот же авторитетный и титулованный защитник «Реала» Давид Алаба может в любой момент подстраховать. На мой взгляд, игровой уровень Забарного пока не соответствует лучшей команды Европы в полной мере.

Если Илья снова нас удивит, как это было в «Борнмуте», то это будет приятная неожиданность, потому что с первых матчей за «ПСЖ» чувствовалось, что украинскому защитнику не хватает класса. Забарный достаточно молодой, как для центрального защитника, поэтому есть куда прибавлять и расти в профессиональном плане.

По теме:
В шаге от провала. Аталанта спасла Италию от позора в Лиге чемпионов
Аталанта – Боруссия Д – 4:1. Безумная концовка и два удаления. Видеообзор
ПАЛЛАДИНО о камбэке Аталанты: «Это вечер, который останется в истории»
Олег Федорчук Лига чемпионов ПСЖ Монако Илья Забарный Давид Алаба Реал Мадрид Борнмут
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный эксперт дал оценку игре Анатолия Трубина в матче ЛЧ против Реала
Футбол | 26 февраля 2026, 09:36 1
Известный эксперт дал оценку игре Анатолия Трубина в матче ЛЧ против Реала
Известный эксперт дал оценку игре Анатолия Трубина в матче ЛЧ против Реала

Олег Федорчук считает, что это был не день украинского голкипера

Орлы улетели из Лиги чемпионов. Реал и во втором матче обыграл Бенфику
Футбол | 26 февраля 2026, 00:01 5
Орлы улетели из Лиги чемпионов. Реал и во втором матче обыграл Бенфику
Орлы улетели из Лиги чемпионов. Реал и во втором матче обыграл Бенфику

Трубин вышел в стартовом составе, Судаков остался на скамейке запасных

Костышин впервые отреагировал на переход Степаненко в Колос
Футбол | 26.02.2026, 08:56
Костышин впервые отреагировал на переход Степаненко в Колос
Костышин впервые отреагировал на переход Степаненко в Колос
Безумие в Италии. Гол Аталанты на 90+8 помог пробиться в 1/8 финала ЛЧ
Футбол | 25.02.2026, 21:49
Безумие в Италии. Гол Аталанты на 90+8 помог пробиться в 1/8 финала ЛЧ
Безумие в Италии. Гол Аталанты на 90+8 помог пробиться в 1/8 финала ЛЧ
Игорь КОСТЮК: «Мне нужен именно такой игрок в Динамо»
Футбол | 26.02.2026, 09:23
Игорь КОСТЮК: «Мне нужен именно такой игрок в Динамо»
Игорь КОСТЮК: «Мне нужен именно такой игрок в Динамо»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо отказало команде УПЛ. Из-за этого грозит техническое поражение
Динамо отказало команде УПЛ. Из-за этого грозит техническое поражение
25.02.2026, 09:39 27
Футбол
Захарова отреагировала на слова Гераскевича по поводу Бубки: «Лично я...»
Захарова отреагировала на слова Гераскевича по поводу Бубки: «Лично я...»
25.02.2026, 08:39 5
Олимпийские игры
Легенда Шахтера Тарас Степаненко нашел себе новую команду в УПЛ
Легенда Шахтера Тарас Степаненко нашел себе новую команду в УПЛ
25.02.2026, 09:59 20
Футбол
Сетка плей-офф ЛЧ. Сенсационный вылет Интера, уже 12 команд в 1/8 финала
Сетка плей-офф ЛЧ. Сенсационный вылет Интера, уже 12 команд в 1/8 финала
25.02.2026, 06:23 7
Футбол
Таблица коэффициентов. Шахтеру нужно обойти Олимпиакос в клубном рейтинге
Таблица коэффициентов. Шахтеру нужно обойти Олимпиакос в клубном рейтинге
24.02.2026, 15:00 48
Футбол
Банзуке на Haru Basho: Аонишики укрепился, Шиши повторил рекорд
Банзуке на Haru Basho: Аонишики укрепился, Шиши повторил рекорд
24.02.2026, 14:55 1
Другие виды
ФОТО. Касаткина опубликовала послание в четвертую годовщину вторжения рф
ФОТО. Касаткина опубликовала послание в четвертую годовщину вторжения рф
24.02.2026, 22:02 9
Теннис
Обидчица Свитолиной в финале тысячника в Дубае снялась с турнира в Остине
Обидчица Свитолиной в финале тысячника в Дубае снялась с турнира в Остине
24.02.2026, 21:08
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем